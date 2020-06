Reagerer på alvorlige anklager

Den canadiske sangfugl Justin Bieber tager nu bladet for munden og svarer direkte på en anonym Twitter-bruger ved navn 'Danielle's anklager.

Lørdag aften lød det fra brugeren, at Bieber skulle have begået et seksuelt overgreb på hende på et Four Seasons-hotel i Austin, Texas, 9. marts 2014.

Rasende: Nu er det nok!

Det har fået Justin Bieber på krigsstien. Han fortæller i et direkte svar på anklagen, at han normalt ignorerer skriverier om sin person, men lige denne sag er simpelthen for grov.

- Normalt adresserer jeg ikke sådanne ting, for jeg har fået kastet tilfældige beskyldninger mod mig hele min karriere, men efter at have talt med min hustru og mit bagland har jeg besluttet at italesætte emnet i dag, skriver Justin Bieber på Twitter, hvor han fortsætter med en lang stribe tweets.

I don’t normally address things as I have dealt with random accusations my entire career but after talking with my wife and team I have decided to speak up on an issue tonight. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Her fortæller han, at han først ville samle beviser, før han forsvarede sig.

'I de seneste 24 timer opstod et nyt tweet, der fortalte en historie om, at jeg skulle være involveret i et seksuelt overfald 9. marts 2014 i Austin, Texas, på et Four Seasons-hotel. Lad mig være fuldstændigt klar i mælet: Der er ingen sandhed i denne her historie. Jeg vil bevise, at jeg faktisk aldrig var til stede på stedet,' skriver Justin Bieber.

In the past 24 hours a new Twitter appeared that told a story of myself involved with sexual abuse on March 9, 2014 in Austin Texas at the Four seasons hotel. I want to be clear. There is no truth to this story. In fact as I will soon show I was never present at that location. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Her fortæller han, at han faktisk var i byen. Men det var sammen med sin daværende kæreste, Selena Gomez. Derudover lægger han en stribe billeder op, der viser, at han går rundt i Austins gader sammen med sin assistent og Selena Gomez.

Justin Bieber rådførte sig med sin hustru, Hailey, før han svarede på anklagerne. Arkivfoto: Broadimage/Shutterstock

Han lægger endvidere gamle artikler op, der viser, at han ikke ankom til Austin før sent på aftenen. Samtidig viser han gamle tweets fra en kvinde, der skriver, at hun har set ham dagen efter på Four Seasons. Senere måtte hun korrigere og skrive, at der var tale om restauranten og ikke hotellet, hvor overgrebet angiveligt skulle være fundet sted.

We have also confirmed with the Four Seasons regional manager that I was never on property on the 9th of March 2014 and never a guest on the 9th or the 10th and I welcome all press to inquire with them if needed or wanted. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Faktisk boede han på airbnb 9. marts og på et helt andet hotel 10. marts, hvilket han kan fremvise kvitteringer for.

'Vi har fået bekræftet af Four Season-hotellets manager, at jeg aldrig var på stedet 9. marts eller gæst på stedet hverken 9. eller 10. marts, og jeg bifalder alle pressehenvendelser, der ønsker at få verificeret det, hvis det måtte ønskes.'

'Enhver påstand om seksuelle overgreb bør tages meget alvorligt, og det er, hvorfor jeg blev nødt til at svare. Men denne historie er en faktuel umulighed, og det er, hvorfor jeg vil samarbejde med Twitter og politiet om at forfølge sagen,' skriver Bieber.

Efter at have fremvist kvitteringer skriver han med et glimt i øjet:

'Jeg kommer ikke længere til at bruge Mike Lowery som et alias.'