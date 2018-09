Reality-babe: Ingen 'plastik' til mig

Her er en pige med ben i næsen - og er tilfreds med, hvordan hun ser ud.

Døbt 'den kurvede pige' (lidt nedladende, som om hun ligefrem var tyk) på årets 'Love Island'-optagelser stiller hun sig op i Daily Star og forsvarer sin størrelse, som hun heller ikke har nogen interesse i at ændre på.

Plastik-operationer er et no-go for reality-modellen, som fik mange fans i årets sæson.

Se også: Eksotisk danser med fyld til gården og gaden

'For mig er det vigtigt at sprede budskabet, at en størrelse 32 ikke er den eneste måde at være smuk på, siger Alexandra, der selv er en størrelse 34.

Til avisen fortæller hun også, at firmaer har tilbudt hende gratis plastik-operationer, men de er blevet afvist.

- Der er masser af pres på piger for at se godt ud i offentligheden, og operationer er en indlysende rute, nogle piger vælger at tage. Enten på grund af tidligere usikkerhed, eller fordi de er blevet kendisser.

Se også: Topløs celebrity ved pool-kanten

- Men for mig har det ingen interesse. Det sender et dårlig signal, at vi ikke er gode nok, og jeg vil have, at alle skal have det godt med deres krop og se skønheden i dem selv, siger Alexandra Cane.

Privatfoto

Privatfoto

Vandopjank med Demi Rose og Alexandra Cane. Privatfoto

Alexandra Cane er 27 år og er egentlig uddannet make up-artist - som hun bl.a. også lægger på den bredbagede model Demi Rose, når lejlighed byder sig.

Hun har over en million fans på Instagram

Reality-babe med ny 'brasilianer-røv'