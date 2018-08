Reality-babe: Jeg har strippet, aldrig lavet porno

- Jeg har strippet, men aldrig lavet porno.

Den britiske 'Love Island'-deltager, Megan Barton-Hanson, der blev nummer fire i dette års reality-program, har rigtigt fået sin fortid endevendt, efter at hendes lumre, men givtige, karriere som escort-pige og webcam-frækkert er blevet afsløret.

Britiske aviser beretter om, hvordan hun levede det søde liv i en fashionabel lejlighed, kørte dyr bil og gik designer-tøj og med tasker i massevis.

Altsammen enten givet til hende eller været muligt at spare sammen til, fordi såkaldte 'sugar-daddies' - ældre mænd, der fandt behag i hendes selskab - betalte rundhåndet for oplevelserne.

- De elskede at have Megan i deres arme og ville gøre alt for hende', hedder det f.eks. i The Sun.

Den 24-årige sexbombe indrømmer da også, at hun har tjent 'kassen' på sine aktiviteter, og hun fortryder intet, selvom 'det ikke er et job, du ville ønske ,din datter laver'.

- Jeg har lavet noget i min fortid, jeg ikke er stolt af, men jeg er ikke en dårlig person. Jeg fortryder ikke at have lavet webcam, men det er fortid.

- Jeg lavede det, tjente en masse penge, og så stoppede jeg.

- Jeg kommer fra en baggrund uden mange penge, så jeg troede, penge ville gøre mig lykkelig. Jeg tjente en masse, men var stadig ulykkelig, og så var det, jeg opdagede, at kærlighed gør dig lykelig. Det var en af grundene til, at jeg meldte mig til 'Love Island', siger hun til Daily Star.

Parret har fortalt om deres kærlighed i programmet 'Loose Women'. Foto: All Over Press

Undervejs i programmet gjorde hun sig midlertidig til hade-figur for at snuppet handyret Wes for næsen af seer-favoritten Laura Anderson.

Uge efter uge var hun i farezonen for at blive stemt ud, men klarede den alligevel til finalen, hvor hun og Wez røg ud sammen.

Nu leder parret efter et sted at bo sammen.

Wes vil kunm forholde sig til Megans nutid. Foto: All Over Press

Blot 20-årige Wez er ligeglad med kærestens farverige fortid.

- Jeg vil aldrig bedømme Megan på hendes fortid. Kun som hende, jeg elsker i dag, siger han galant.

Se også: Reality-babe og badetøjs-designer: Ingen tog mig seriøst