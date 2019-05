Reality-babe viser krop på ferie: - Den værste rollemodel

Den engelske realitystjerne Chloe Ferry, som blandt andet er kendt fra MTV's populære program 'Georgie Shore', lagde for nyligt et billede op på sin Instagram, som efterfølgende har skabt større palaver.

De mener blandt andet, hun ser meget usund ud.

Chloe Ferry og Sam Gowland. Foto: PR Foto

23-årige Chloe Ferry blev fornyligt single, da hun splittede med sin daværende kæreste Sam Gowland, som også er en britisk realitystjerne. Kort efter tog hun på ferie på den spanske ø Ibiza. Her delte hun flittigt billeder på sin Instagram - men særligt to billeder har fået hendes følgere til tasterne.

(se billederne nedenunder)

Den unge kvinde har været et utal af gange under kniven, hvor hun blandt andet har fået lavet silikonebryster og et brasiliansk numseløft.

Hun har tidlige udtalt, at hun er særligt fascineret af Kardashian-klanen og ser op til Kylie Jenner.

Men mange af hendes følgere valgte ikke ligefrem at rose hende, da hun lagde nogle af sine feriebilleder op på Instagram.

'Du bliver nødt til at stoppe med de kosmetiske indreb. Du ser meget usund ud', skriver en følger til billedet.

Men det er ikke kun billedet, som er et problem ifølge en anden bruger.

'Du er en smuk og sød kvinde indeni, men du er den værste rollemodel for teenage-piger. Det kommer ikke bag på mig, at så mange piger er usikre på sig selv, når de sammenligner sig med din unaturlige krop', skrives der.

Opbakning

Selvom det vælter ind med negative kommentarer, så findes der også trofaste følgere, som ikke mener, at folk skal blande sig i hendes liv.

'Wow. Der er så mange voldsomme kommentarer. Nogle af jer vil kun se det negative i det her. Jeg ser derimod en stærk kvinde, som bare lever sit liv. Hvis I ikke har noget godt at skrive - så smut med jer!', lyder der fra en af hendes følgere.

Under billedet skriver Chloe Ferry blandt andet:

'Nyder livet på Ibiza'.