Reality-babes: Vi sætter vores numser som vi vil

Jeg sætter min mumse, som jeg vil.

Denne omskrivning af den danske Bent Fabricius-Bjerre og Klaus Rifbjerg-filmklassiker med Daimi som sangerinde, 'Jeg Sætter Min hat Som Jeg vil', kommer i hu ved synet af de to britiske reality-babes Chloe Ferry og Sophie Kasaeis seneste billed-oplæg på deres respektive Instagram-sider.

Begge har valgt identiske positurer med bar rumpe til kameraet - og iøvrigt splitternøgne - mens de sidder på samme mur - eller altan-kant - fra en eksotisk lokalitet og skuer ud over den flotte udsigt under dem.

Et opslag delt af Sophie Kasaei (@sophiekasaei_) den 22. Jul, 2018 kl. 12.45 PDT

Et opslag delt af Chloe Ferry (@chloegshore1) den 3. Aug, 2018 kl. 11.00 PDT

'Ser verden passere gå forbi', bemærker 28-årige Sophie eftertænksomt under sin version.

22-årige Chloe har bare sat et emoji med store øjne til sin.

Mon ikke damerne har inspireret hinanden. Sophie Kasaei lagde dog sit billede på Instagram i god tid, før Chloe Ferry gjorde det samme.

Det har fået 'følgere' til at beskylde hende for at 'efterabe'.

Begge damer er dog 'velbyggede' i enhver henseende, og det kan de ikke lade være at vise med deres billeder på Instagram, som vi her viser nogle eksempler på.

Et opslag delt af Sophie Kasaei (@sophiekasaei_) den 11. Apr, 2018 kl. 12.31 PDT

Et opslag delt af Sophie Kasaei (@sophiekasaei_) den 2. Aug, 2018 kl. 3.04 PDT

Et opslag delt af Chloe Ferry (@chloegshore1) den 3. Jun, 2018 kl. 8.14 PDT

Et opslag delt af Chloe Ferry (@chloegshore1) den 7. Nov, 2017 kl. 10.50 PST

Chloe for fuld udblæsning. Foto;: All Over Press

Sopie i al sin pragt. Foto: All Over Press