Reality-baby på vej

Mike 'The Situation' Sorrentino skal være far.

Det bekræfter 'Jersey Shore'-stjernen selv på sin Twitter-profil.

'Vi har en Baby Situation' skriver han med henvisning til sit eget kaldenavn. I opslaget er desuden vedhæftet et billede af deres køkkenbord, hvor der i mel står skrevet 'Baby Sorrentino maj 2021'.

Den 38-årige realitystjerne skal have barnet med sin kone, 35-årige Lauren Pesce, som han blev gift med i 2018, efter at have friet til hende på valentinsdag samme år.

Ifølge mediet People mødte de to hinanden på college, hvor de tog matematik sammen, og de havde efterfølgende et forhold i fire år, men de besluttede sig for at holde en pause, mens Mike Sorrentino var med i seks sæsoner af 'Jersey Shore', før de fandt sammen igen bagefter.

Flere af de øvrige medlemmer af det originale 'Jersey Shore'-hold har reageret på et opslag af Lauren Pesce, hvor hun deler det samme foto.

'Såååå glad på jeres vegne!!! I fortjener al glæde i verden', skriver Deena Nicole Cortese, som var med fra sæson tre og frem til afslutningen.

'Sååå glad på dine vegne, min 'mawma'! Jeg vil altid være her for dig! Ring til mig, når dine brystvorter er på størrelse med en lille tallerken', skriver Nicole 'Snooki' Polizzi.

Mike Sorrentino har flere gange været i problemer med loven. Han er blevet anholdt mere end en gang, og han har også været inde at ruske tremmer. Det - og meget mere - kan du læse om her:

