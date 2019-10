Reality-deltager anholdt for kidnapning

Den 33-årige reality-stjerne Ronnie Ortiz-Magro, der her i Danmark er et kendt navn på grund af sin deltagelse i reality-serien 'Jersey Shore', er endnu engang kommet i konflikt med lovens lange arm.

Det skete natten til fredag i Los Angeles, hvor han efter et husspektakel med sin kæreste, Jen Harley, blev anholdt og sigtet for vold mod sin kæreste og for kidnapning af sin egen 18-måneder gamle datter.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News, CNN, Fox 11 og TMZ

Tv-journalisten Gigi Graciette fra Fox 11 lagde et billede ud på sin Twitter, hvor man kan se Ronnie Ortiz-Magro iført håndjern siddende i en sygestol umiddelbart efter, at han er blevet anholdt af politiet i Los Angeles.

Artiklen fortsætter under billedet ...

EXCLUSIVE:

Jersey Shore’s Ronnie Ortiz in handcuffs after 3am domestic violence incident. Woman reported being assaulted + that Ortiz had her baby inside home. Police say he wouldn’t come out so they broke down door to rescue baby. Coming up live on @FOXLA #JustOneStation pic.twitter.com/Iy6xNg2CJr — Gigi Graciette (@GigiGraciette) October 4, 2019

Ronnie Ortiz-Magro blev anholdt og sigtet for kidnapning. Det fortæller politiet i Los Angeles til Fox News.

Politichef Jeff Lee har forklaret til CNN, at politiet mødte op på gerningsstedet efter anmeldelser om vold. Her fandt de offeret Jen Harley i oprevet tilstand. Jeff Lee forklarer også, at politiet måtte bruge en strømpistol for at pacificere Ronnie Ortiz-Magro. Han blev efterfølgende lagt i håndjern og kørt til det nærmeste hospital, hvor han blev undersøgt.

Ifølge det lokale tv-medie Fox 11 modtog politiet omkring 03.00 natten til fredag flere alarmopkald fra naboer, der berettede om en kvinde, der råbte om hjælp og sagde, at nogen havde taget hendes baby. Et vidne berettede, at en kvinde kom til hendes dør, og at hun så en mand med bar overkrop, der angreb hende.

Jen Harley fortalte de ankomne betjente fra politiet i Los Angeles, at den mistænkte var bevæbnet med en kniv, og at han have låst døren til et airbnb, hvor han befandt sig sammen med parrets 18 måneder gamle datter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jen Harley er her fotograferet, da hun sammen med sin datter forlader lejligheden i Los Angeles dagen efter, det voldelige opgør fandt sted. Foto: Ritzau Scanpix)

Ronnie Ortiz-Magro og Jen Harley, der sammen har en 18 måneder datter, har i flere år haft et kompliceret forhold, hvor de ofte er gået fra hinanden. Den voldsomme episode fandt sted kun 12 timer efter, at de havde oplyst, at de var sammen igen.

I forbindelse med en nytårsfest i Las Vegas i begyndelsen af 2019 var det Ronnie, der anklagede Jen for vold. Han påstod, at hun havde kastet et askebæger i hovedet på ham. Hun blev dog frikendt for hændelsen i juni måned.