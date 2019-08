Reality-diva vækker vild opsigt: AD, gjorde hun lige det?

Gemma Collins blev kendt, da hun var med i det britiske realityshow 'The Only Way is Essex'.

Siden har hun blandt andet også deltaget i 'Celebrity Big Brother' og 'Dancing on Ice', og senest er hun blevet stjerne i sit eget show 'Gemma Collins: Diva Forever'.

Og det er netop en scene i hendes eget program, der lige nu vækker vild opstandelse på de sociale medier.

Så vild, at den britiske udgave af Huffington Post nu foreslår, at begrebet 'oversharing' (at dele for meget om sig selv, red.) fremover bliver skiftet ud med et billede af Gemma Collins i ordbogen.

I den allerede omstridte scene, der blev vist torsdag aften, ser man den leopardklædte diva fra Essex ligge henslængt i sin seng, mens hun klør sig i skridtet.

- Min skede klør, mand, siger hun til kameraet.

- Undskyld, jeg er nødt til at lufte den. Jeg er nødt til at klø den, undskyld.

Det får hendes stylist Lucas til at tilbyde at hente noget is, som den selvudnævnte diva kan lindre sin kløen i de nedre dele med.

- Nej, jeg tror, jeg er ved at få en infektion, svarer hun, hvorefter hun lader sin hånd glide ind under kjolen for at klø sig, for derefter at stikke hånden op til næsen og dufte til den.

Og som om det ikke allerede var nok til at starte en mediestorm på Twitter, runder Gemma Collins lige seancen af med at stikke sin hånd lige op i hovedet på stylisten Lucas, der har sat sig for enden af hendes seng.

- Den stinker, gør den ikke? Den lugter bare af brød, vurderer hun, og stylisten bevarer på imponerende vis fatningen, og siger:

- Det er gæren, vi må have fat i noget Canesten (middel mod svamp, red.), siger den meget hjælpsomme stylist.

Det får realitydivaen til at kigge direkte på kameraet og spørge, om der ikke er en runner, der kan løbe ned og hente noget svampemiddel.

Gemma Collins' skede-scene fik hurtigt sindene i kog på Twitter, hvor seerne ikke er helt tilpas efter det, de lige har været vidne til.

'Jeg VÆMMES efter Gemma Collins lige kløede sig i sit 'stinkende' skridt og får stylisten til at sniffe til sin hånd', raser en Twitter-bruger, der kalder realitystjernens opførsel for 'skammelig'.

'Jeg syntes engang, hun var sjov, men klør sig bogstaveligt talt i skeden på nationalt tv og siger, det lugter af brød og tror, den er inficeret, jeg føler mig krænket', skriver en anden.

Did #GemmaCollins really just scratch her fanny, sniff her fingers, get her male pal to sniff her fingers then admit ‘It stinks’ it was like a 10 second porn hub video omg you just wouldn’t would ya Ffs #GemmaCollinsDivaForever — Hayley (@hayles_81) August 15, 2019

i was DISGUSTED after Gemma Collins scratches her 'stinky' crotch and makes stylist sniff her hand over worries her 'cheap knickers' have given her thrush. Gemma is disgraceful — clarissa (@shabina8) August 15, 2019

Oh my god I can not believe what I’m witnessing on Gemma Collins she serious let him sniff her fingers nah — Abs (@absjohnsonx) August 14, 2019

Honest to god right, this new Gemma Collins show is actually vile. Used to think she was funny but she’s literally scratching her vagina on national tv saying it smells of bread and thinks she’s got an infection, I feel violated. — Eb (@ebonievans00) August 14, 2019

WTF Watching Gemma Colin’s cant believe she just said my vagina is on fire I’ve got to itch it — YUMMYMUMMY 21 K (@justsassystace) August 14, 2019

