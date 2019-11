Reality-stjerne chokerer med sort undertøj i tog

Den smukke, frodige Malin Andersson er især kendt for sin deltagelse i det britiske reality-program Love Island, hvor hun ofte viste, at hun på ingen måde frygter at vise sin flotte krop frem.

Det har hun også netop bevist i en foto-serie, der er blevet optaget i et tog i London Underground. Her optræder Malin Anderson i frækt sort undertøj. Et faktum, der sikkert har fået mange til at spærre øjnene op.

Det skriver flere medier, heriblandt magasinet OK! og Daily Mail

Malin Andersson har også lagt to billeder ud på sin Instagram fra den specielle foto-session i undergrunden, hvor hun promoverede undertøj for lingerie-firmaet Scantilly. Den nye kampagne har i øvrigt det meget sigende navn 'Everyday Seduction', der på dansk direkte kan oversættes til 'Hverdagsforførelse'.

Til billedet skriver Malin: 'Jeg er grænseløs, magtfuld, værdig, målbevidst og modig'.

Sorgen efter datterens død

Foto-serien er i øvrigt blevet offentliggjort, efter at Malin Andersson for nylig i det britiske medie Metro afslørede, at hun havde været tæt på at begå selvmord, efter at han hendes datter, Consy, døde i januar måned kun en måned gammel. Den lille datter var blevet født alt for tidligt i graviditeten.

Malin Andersson mistede også for ganske få år siden både sin mor og sin far, der begge døde af kræft. Hun har derfor brugt sine sociale platforme til at hjælpe personer, der lider af dyb sorg.

Herunder kan du se et billede, hvor Malin gøres klar til den specielle foto-serie i London Underground.

Til det billede skriver Malin følgende:

'Vi har alle ret til se sexede ud og føle os sexede. Ligegyldig hvilken form, størrelse eller farve, du har'.