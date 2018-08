Reality-stjerne død - blev 26 år

Reality-stjernen Lyric McHenry blev fundet død tirsdag i New York. Det fremgår af en politirapport, som CNN har fået fat i.

Hun blev 26 år. Flere andre store, amerikanske medier - heriblandt New York Times og Variety rapporterer ligeledes om dødsfaldet.

McHenry var blandt andet kendt for sin deltagelse i E! Network-serien 'Rich Kids of Beverly Hills' og opfølgeren EJNYC, som hun også producerede.

Det var hendes nære venskab med basketball-legenden Magic Johnsons søn, Earvin 'EJ' Johnson, der fik hende ind i realitybranchen og rampelyset.

Serien om 'EJ' Johnson, der løb over skærmen i en enkelt sæson i 2016, vakte opsigt, fordi den skildrede livet hos Magic Johnsons homoseksuelle søn og hans gruppe af festlige venner i New York.

På McHenrys fødselsdag 6. august delte EJ Johnson et billede og en kærlig hilsen til 'sin bedste ven' på Instagram.

Berømt far

Hun havde dog allerede som barn fået en solid dosis Hollywood.

Hendes far - Doug McHenry - er nemlig filminstruktør og producer, og har haft en finger med i spillet i et par helt store film - blandt andet 'New Jack City' med Wesley Snipes og Chris Rock fra 1991, som han producerede.

Ifølge New York Times blev Lyric McHenry fundet bevidstløs på et fortov i New York-bydelen Bronx.

Hun var - ifølge avisen - delvist afklædt. Der blev fundet en pose kokain tæt på hende, og der er efter sigende ikke tegn på, at der skulle være sket en forbrydelse.

Ukendt dødsårsag

I en udtalelse takker familien for de varme tanker og opfordrer til, at man undlader at spekulere i dødsårsagen, indtil den er blevet fastslået ved hjælp af en obduktion. Bisættelsen vil finde sted i Los Angeles, hvor McHenry voksede op, oplyses det.

Lyrics søster - den 23-årige fotograf Maya McHenry - har efterfølgende delt et kort mindeord og billede af sin søster og hende selv på Instagram.