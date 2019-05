Reality-stjerne er fuldstændig uigenkendelig

Den 28-årige Geordie Shore-stjerne Charlotte Crosby bliver udsat for had på nettet, fordi mange af hendes fans ikke længere kan kende hende på grund af hendes mange plastikoperationer

Den britiske reality-stjerne Charlotte Crosby, der er kendt for MTV-serien 'Geordie Shore', har allerede tidligere chokeret sine fans. I 'Geordie Shore' fik tv-seerne hende ofte at se ganske beruset. Det skete stort set i hvert andet afsnit.

Hendes kendis-glorie blev endnu større, da hun vandt den britiske udgave af realiity-tv-serien 'Big Brother'. Og sidste år fik hun oven i købet sin helt egen reality-serie med titlen 'The Charlotte Show'.

I 2015 overraskede hun også alle sine fans, fordi hun pludselig tabte sig helt vildt og gik fire kjole-størrelser ned.

I 2015 præsenterede medierne 'før og efterbilleder' af Charlotte Cosby, der var kendt som den buttede pige. Og nu var hun lige pludselig åleslank. (Foto: All Over Press)

Men nu har hun igen fået voldsom opmærksomhed, fordi hun efterhånden har fået så mange plastikoperationer, at hendes fans ikke længere kan hende hende.

Den 28-årige Charlotte Crosby blev udsat for et voldsomt nethad, da hun for nylig lagde et billede ud på Facebook fra Business Class-afdelingen på et fly.

Her var hun nemlig nærmest ukendelig. Charlotte var på vej til Brasilien for at holde ferie med sin kæreste Joshua Ritchie.

Ifølge de britiske medier heriblandt The Mirror har Charlotte Crosby gennem årene fået lavet ny næse.

Hun har også fået lavet en brystoperation. Og derudover har hun fået botox i læberne og masser af fillers rundt omkring på kroppen. Chalotte har angiveligt brugt ca. 200.000 danske kroner på at ændre sit udseende.

Her er Charlotte Crosby og hendes kæreste Joshua fotograferet i lufthavnen på vej mod Brasilien. (Foto: Ritzau Scanpix)

Da Ekstra Bladet gik kommentarfeltet igennem under billedet fra flyveren var der markant kritik over, at Charlotte Crosby har haft så mange plastikoperationer, at hendes fans ikke længere kan kende hende som den skønhed, de mener, hun engang var.

En fan skriver:

'Jeg elsker Chalotte. Men hendes hud ligner altså plastik nu. Ikke engang Barbie ser så plastik-agtig ud. Charlotte var faktisk en smuk pige, før hun begyndte på alle de her plastikoperationer.'

En anden fan skriver:

'For hver dag, der går, ser hun mere og mere falsk ud. Hun plejede at være smuk.'

En tredje fan skriver:

'Jeg plejede at have respekt for Charlotte. Men lige nu ligner hun en plastikpose med gummilæber'.

En fjerde fan skriver:

'Hun har et ansigt som en udstrakt croissant'-

Mens en femte fan kort og kontant konkluderer:

'Michael Jackson er genopstået'.

Der er dog også mange, der roser Charlotte Crosby. En fan skriver f.eks.:

'Jeg synes, at Charlotte er en stor inspiration for andre mennesker. Hun er kommet så langt i livet med udgangspunkt i en tv-serie. Jeg synes, at hun har gjort det godt. Og hvis hun ønsker at ændre sit udseende, så lad hende dog gøre det. Jeg synes stadig, hun er smuk. Jeg elsker dig Charlotte. Du er en fantastisk person.'