Reality-stjerne overrasker: Badedragt inde under bukserne

Amber Turner fra tv-serien 'The Only Way Is Essex' fik masser af opmærksomhed, da hun til en 'alle klædt i hvidt fest' i den spanske by Marbella mødte op i et ganske usædvanligt outfit, der fik fotograferne til at spærre øjnene op.

Den 26-årige Amber var nemlig iklædt et par lange hvide elegante og gennemsigtige bukser. Men inde under bukserne kunne man se det nederste af hendes hvide g-strengs badedragt, der også fungerede som top i det helt specielle look.

Men ganske overraskende var det også, at hun mødte op sammen med sin on- and off-kæreste Dan Edgar, som også medvirker i reality-serien 'The Only Way is Essex'.

Parret gik fra hinanden tidligere i år, hvilket skabte masser af problemer, fordi Amber ikke ønskede at optage scener i reality-serien sammen med sin eks-kæreste Dan Edgar.

Men parret har angiveligt fundet sammen igen. I Marbella så de mere forelskede ud, end de nogensinde har gjort.