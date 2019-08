Reality-stjerne svines til: Din bikini er for lille!

Den 23-årige reality-stjerne Chloe Ferry er kommet i modvind på de sociale medier.

Hun har lagt flere billeder og videoer ud på Instagram fra hendes ferie på Ibiza, og mange hæfter sig ved, at hendes bikini måske er en smule for lille.

Chloe Ferry har blandt andet lagt en video ud på sin 'story', hvor hun går hen ad gaden i den lille bikini. Foto: Screenshot.

Foto: Screenshot.

Chloe Ferry blev kendt, da hun i 2015 blev en del af den britiske reality-serie 'Geordie Shore' på MTV i seriens tiende sæson, og hun har været fast deltager siden.

Derudover var hun med i den 19. sæson af 'Celebrity Big Brother', mens hun samtidig er blevet en enormt populær kvinde på de sociale medier, hvor hun eksempelvis på hendes Instagram har 3,3 millioner følgere.

Hårde kommentarer

Populariteten er dog ikke til at mærke på hendes seneste opslag på Instagram fra fest-øen Ibiza, hvor hun får nogle hårde kommentarer med på vejen.

'Tror du helt ærligt, at du ser godt ud i en bikini, som ikke passer dig? Tag dig sammen, pige. Alle ved, at du er desperat for at få opmærksomhed, men kom nu,' skriver en bruger.

Det er særligt bikinien, som mange ikke finder passende.

'Jeg ville ønske, at hun ville lære, hvordan man tager en bikini rigtigt på.'

'Måske skulle du anskaffe dig en bikini, som passer?'

Andre brugere forsvarer hende dog i kommentarerne.

'Dette kommentarspor er fuldstændig klamt, Chloe ser fantastisk ud. Hvis du ikke har noget godt at sige, så scroll forbi, det er ikke så svært. Jo mere I kommenterer onde ting, jo mere usikker føler hun sig og får lyst til at ændre sig. Så stop og tag jer sammen, for guds skyld,' skriver en bekymret bruger.