Realitybabe i panik: 'Mit ansigt smelter'

Realitystjernen Olivia Attwood fortæller, at hun ikke længere kan kende sig selv, fordi hun under corona ikke har haft muligheden for kosmetiske behandlinger.

Det gør hun på Instagram og til The Sun.

Den 29-årige stjerne fra 'Love Island' er ellers vant til at fylde ansigtet med botox og filler, mens hun også farver sit hår, så det ser lysere ud.

Men fordi kosmetiske behandlinger stadig er lukket ned i England, har hun ikke haft muligheden for at opretholde sig ansigt.

Hun fortæller, at det føles som om, at hendes ansigt et 'smeltet'.

Samtidig har hun ikke kunne få ordnet hverken hår eller negle.

- Jeg bliver jo ikke yngre, så jeg kan godt lide t få lavet lidt. Og få mig lidt botox, men det hele er bare væk. Jeg smelter væk. Jeg ser i spejlet og tænker 'hvem er denne her pige? Jeg kender hende ikke'.

Mange af Olivias fans tror, at hun er blondine, men faktisk er hun naturligt mørkhåret.

- Jeg er nu brunette for første gang i 11 år. Så snart jeg var gammel nok til at farve mit hår, gjorde jeg det.

Og ikke nok med det.

Olivia fortæller til mediet, at hun normalt får fjernet hår med laser, men under corona har hun brugt en gammel skraber.

- Jeg får det normalt fjernet en gang om måneden, så tingene ser lidt vilde ud dernede.

Olivia bor i Manchester med sin kæreste fodboldspilleren Bradley Dack.