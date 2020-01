Realitybabe i vild forvandling

Chloe Ferry, kendt fra tv-programmet 'Geordie Shore', er snart ikke til at genkende længere

Måske har du selv prøvet at støde ind i en gammel ven eller veninde, der med årenes løb er blevet svær at genkende.

Sådan må det også føles for tidligere klassekammerater af den nu 24-årige realitystjerne Chloe Ferry, der blev kendt for sin optræden i MTV's realityprogram 'Geordie Shore'.

Tilbage i 2018 afslørede Ferry overfor new! magazine, at hun havde brugt 'langt mere end 450.000 kroner på plastikkirurgi', og ser man hendes opslag fra Instagram onsdag, kunne man godt mistænke, at der efterfølgende er brugt endnu mere.

Sammenligner man opslaget med et fem år gammelt billede, kan det være svært at tro, at der faktisk er tale om den samme person.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her den 19-årige Ferry, før hun deltog i 'Geordie Shore'. Foto: Splash/Ritzau Scanpix

Blandt hendes mere end 3,4 millioner følgere, er der flere, der påpeger, om hun måske er gået for langt.

'Har du fået nok makeup på?', skriver en.

'Hvad sker der for hendes ansigt, det ligner, at det er firkantet', lyder det fra en anden, men en tredje blot konstaterer:

'Barbie'.

Alligevel har billedet fået knap 50.000 likes, hvor langt de fleste da også komplimenterer hendes udseende.

Den 24-årige, der har været et utal af gange under kniven, har blandt andet fået lavet silikonebryster, et brasiliansk numseløft og nye læber.

Hun har tidlige udtalt, at hun er særligt fascineret af Kardashian-klanen og ser op til Kylie Jenner.