Realitystjerne afslører: Så hurtigt blev hun gravid efter første date

Når man har fundet den rigtige, skal man bare slå til.

Sådan havde den 20-årige realitystjerne Kylie Jenner og den 26-årige rapper Travis Scott tilsyneladende efter deres første date i april 2017 på festivalen Coachella i Californien.

I hvert fald blev parrets første datter, Stormi, blev født i februar 2018, og dermed kan de fleste regne sig frem til, at der ikke gik mange uger fra første date, før Kylie stod med en positiv graviditetstest.

Det afslører parret i et langt interview med magasinet GQ.

De to stjerner havde kendt til hinanden i forvejen, da de var del af samme vennegruppe, men altså ikke datet før den famøse dag på Coachella, hvor de ifølge Jenner klikkede med det samme.

- Coachella var en af de første stop på hans (Travis Scotts, red.) tur. Og så sagde han: 'Jeg skal turnere videre. Hvad gør vi?', forklarer hun til magasinet.

- For vi kunne godt lide hinanden. Og jeg sagde så: 'Jeg tror, at jeg kommer med dig'. Jeg sprang på bussen, og vi kørte mod solnedgangen. Jeg var med ham på hele hans turné, tilføjer hun.

Kylie Jenner har tidligere givet udtryk for, at hun ønskede at blive mor tidligt i hendes liv.

Realitystjernen har tidligere haft et længere forhold til med den 28-årige rapper Tyga, men de splittede efter to års forhold op i april 2017.

Travis er ikke glad for opmærksomheden

Kylie Jenner pointerer, at Travis Scott ikke er så glad for den store opmærksomhed om kendisparrets forhold.

- Jeg tror ikke, at han har det særligt godt med berømmelse, men han håndterer det, fordi vi elsker hinanden så meget, og vi har en familie. Jeg ved med sikkerhed, at han ikke kan lide opmærksomheden.

Den 20-årige går derfor langt for at stille sin rapper tilfreds.

- Derfor vil vi gå en ekstra mil for at gøre vores forhold super privat, eller hvis han skal ud og optræde, så kommer jeg ikke. Fordi jeg vil have, at han skal gøre sine egne ting.

