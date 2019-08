Realitystjerne blind: Ramt af champagneprop

Det er ikke helt ufarligt at fejre de store begivenheder i livet.

Det har den britiske realitystjerne Theo Campbell måttet sande, efter han er blevet blind på det ene øje efter et sammenstød med en vildfaren champagneprop.

Det fortæller han selv om på det sociale medie Instagram.

Realitystjernen, der er kendt fra det populære program 'Love Island' fortalte detaljer om den forfærdelige ulykke på de sociale medier.

'Tak for alle beskederne og støtten, jeg har fået over de sidste par dage, jeg sætter pris på det hele. Jeg har mistet mit syn på mit højre øje, efter at det blev splittet i to. Hvem ville have troet, at en champagneprop ville gøre det af med mig', skriver han til billedet, hvor hans kæreste også kan ses på.

Han vælger dog at se på den lyse side, og han har bedt sine fans om at sende gode forslag til 'seje klapper for øjet'.

Takker kæresten

Ulykken fandt sted på Ibiza, hvor han var på ferie.

Han takker i opslaget også sin kæreste for at være fløjet hen til ham, så han ikke var helt alene med det blinde øje.

Kæresten har på sine egne sociale medier også beskrevet situationen.

'Det har været nogle hårde 24 timer. Ingen taler engelsk her, og jeg vidste ikke, hvornår han var inde og blive opereret. Han er så modig og postiv. Forhåbentlig bliver det hele bedre. Jeg håber, det her vil gøre folk mere opmærksomme, når de fester', skrev hun.

Theo Campbell er dog ikke færdig med reality og kan ses i det britiske 'The Challenge', hvor han deltager sammen med andre britiske tv-stjerner.