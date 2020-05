Realitystjerne chokerer: Taber babyvægt på rekordtid

Lauryn Goodman har overrasket alle sine fans ved på få dage at få sin figur tilbage efter sin graviditet. Ifølge hende selv er hun 'mindre end nogensinde før'

Det har ikke taget lang tid for influencer og realitystjerne Lauryn Goodman at komme tilbage sin normal vægt, efter hun for nyligt har født.

På sin Instagram-profil har den 29-årige englænder delt sin rejse med vægten, hvor hun lynhurtigt efter fødslen af sin søn kunne fremvise en utrolig smal talje.

I en story svarede hun på spørgsmål fra følgerne, der tæller 83.000, omkring sin krop og vægttab.

I sin story forklarede stjernen, at alle har en forskellig krop, når det kommer til graviditet. Foto: Lauryn Goodman/Instagram

Ifølge influenceren skyldes hendes vægttab, at hun har ammet efter fødslen.

På den måde er babyvægten fløjet af.

'Jeg er mindre end nogensinde før', lød det i hendes story.

'Folk har spurgt mig, hvad jeg vejede, før jeg blev gravid, og hvor meget jeg vejer nu. Jeg vejede 54 kilo, da jeg blev gravid, og jeg tog omkring 9.5 kilo på under graviditeten', fortæller hun.

Var syg og kvalm

Lauryn er dog åben omkring, at hun var enormt syg under sin graviditet, og faktisk kunne hun næsten ikke spise.

'Jeg havde ingen appetit, og jeg havde kvalme hele tiden'.

Selvom hun vejer mindre nu end før, er hun ikke tilfreds med sit udseende.

'Jeg bryder mig ikke om, at jeg ser sådan her ud. Men det handler ikke om mig, det handler om min baby. Det er klart amningen, der har gjort, at jeg har tabt mig'.

Hun sværger dog, at hun igen vil være at finde i fitnesscenteret, når det åbner igen.

Lauryn har fået sin søn med fodboldspilleren Kyle Walker.