Realitystjerne deler fire bikini-billeder

I februar afsluttede den britiske realitystjerne Chloe Ferry sit forhold til sin kæreste Sam Gowlan. Men det er ikke mere end et par dage siden, at hun tilbragte adskillige timer i et spa-bad i England sammen med sin kollega Bethan Kershaw fra realityserien 'Geordie Shore'. Efterfølgende lagde Chloe hele fire bikini-billeder ud på sin Instagram, hvor hun fremviste sin krop i en grøn bikini, der virkede en anelse for lille i forhold til hendes former.

Det skriver flere medier heriblandt Daily Mail og The Sun

På samtlige billeder er Chloe iklædt en skrigende lysegrøn bikini. Herunder kan du se et af billederne:

Det er ganske tydeligt, at Chloe ikke efterlader meget til fantasien, netop fordi hendes grønne bikini er alt for lille. Chloes dag med besøg på et spa-bad kom efter bruddet med Sam Gowlan.

Deres forhold blev kendt tilbage i 2017. Deres første brud kom i maj måned sidste år, hvor Chloe beskyldte sin daværende kæreste for at være utro med Amber Davies fra realityserien 'Love Island'. Det nægtede Sam Gowlan dog på det bestemteste. Sam Gowlan slog verbalt tilbage og hævdede, at det var Chloe, der havde været utro. Og så begyndte en længere ordkrig mellem parret.

Det umage par fandt dog angiveligt sammen i november måned. På det tidspunkt cirkulerede der også rygter i medierne om, at han var flyttet tilbage til det hjem, som de havde delt i Newcastle.

Parret tog oven i købet en tur til Thailand i december måned. Men i februar, kun to måneder senere, kom det endelige brud mellem Chloe og Sam.