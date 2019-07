Realitystjerne er uigenkendelig: Har brugt fire millioner på plastik

Den tidligere deltager i den britiske udgave af 'Ex on the beach' Laura Alicia Summers står gerne ved, at hun har fået lavet en hel del for at blive tilfreds med sit udseende.

Faktisk har den britiske realitystjerne fortalt, at hun har brugt 500.000 pund svarende til over fire millioner danske kroner på kosmetiske operationer.

Det er blevet til 50 operationer over de sidste 17 år. Her tæller både tre numseløft og otte brystoperationer. Det fortæller hun til det britiske medie Manchester Evening.

Hun planlægger da heller ikke at stoppe lige foreløblig.

- Kosmetiske operationer er ligesom stoffer. Du bliver afhængig, men på en god måde!'

Realitystjernen må siges at gå meget ind for operationer.

- Folk skifter deres biler hver andet år, hvorfor ikke også ændre deres kroppe? Jeg har nok brugt 500.000 pund. Jeg har haft halvtreds operationer, men jeg er ærlig omkring det.

Laura Alicia Summers har taget beslutningen, efter hun igennem hele sin barndom og ungdom blev drillet. Hun fortæller, at hun er blevet mobbet hele livet, og at hun som 13-årig havnede på hospitalet, efter hun var blevet overfaldet af fem andre børn.

(Laura Alicia Summers deler gerne ud af sine billeder fra før operationerne)

Overfaldet resulterede i en brækket næse, bøjede ribben og en skæv kæbe. Hun blev taget ud af skolen af sine forældre efter overfaldet, og al mobingen blev startskuddet til de senere operationer.

- Jeg havde det virkelig svært i skolen. Folk sagde, at jeg var grim, jeg var overvægtig og gjorde grin med mine briller. Jeg ville bare gerne ligne Barbie, fortæller hun.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Realitystjernen var en meget ulykkelig ung kvinde med en stor drøm om at komme til at ligne en model fra Victoria Secret.

- Efter jeg blev overfaldet og havde forladt skolen, begyndte jeg at spare sammen til min første brystoperation.

Da hun som 18-årig havde fået de første operationer, begyndte hendes liv at ændre sig til det positive. Hun blev inviteret ud og spise, til fester, og hun fik masser af opmærksomhed.

- Jeg betalte ikke for noget. Folk var chokerede over min transformation.

I dag er Laura Alicia Summers mål at få kurver som Kim Kardashian, og hun regner med at få de operationer, der skal til.