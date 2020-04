Realitystjerne fejrer vægttab med undertøjsbillede

Det er gået rigtig godt med vægttabet for den populære britiske realitystjerne Holly Hagan.

For nyligt afslørede stjernen, der er kendt fra 'Geordie Shore', at hun har tabt syv kilo på kun 12 uger.

Det resultat delte hun glædeligt med sine mange fans på Instagram, hvor hun viste sin transformation frem i intet andet end flot, hvidt undertøj.

Den 27-årige lignede en meget tilfreds kvinde, og hun skrev til billedet, at hun ikke længere føler sig 'fanget' af at skulle være på kur.

'Jeg håber, at alle har en god påske! Jeg har brugt min på at spise den bedste mad. Jeg er så glad for, at jeg har lært at spise med restriktioner, så jeg kan nyde al mad og stadig se resultater. Viden er magt, og jeg lærer meget om ernæring hver dag. Jeg føler mig ikke længere fanget af at skulle være på kur på en bestemt måde længere', skriver hun og fortsætter:

'Jeg har store planer for fremtiden, og jeg kan ikke vente med at hjælpe andre med at tabe sig'.

Kan nu spise, hvad hun vil

Man kan da også tydeligt se på billedet, at Holly har formået at træne sine mavemuskler frem.

Tidligere har den smukke realitystjerne delt billeder af sin transformation, hvor hun skriver, at hun har arbejdet hårdt i fitnesscenteret for at få sit vægttab.

'Jeg har stadig lang vej tilbage, men jeg føler mig ret sikker på, at jeg nok skal nå det. Min livsstil har været meget dårligt. Jeg spise take-away, dyrkede ikke motion og mit mentale helbred var dårligt. Jeg havde angst og ingen motivation til at gøre noget som helst'.

I dag føler Holly sig tilpas i alle træningscentre, og hun kan gøre meget mere, end hun nogensinde har været i stand til.

'Og jeg har gjort al det her, selvom jeg har spist kalorier. Jeg er endelig i kontrol!'

På mindre end fire timer fik hun 168.000 likes og mange af hendes følgere har rost de flotte resultater.