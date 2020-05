Realitystjerne forlader manden: Venter barn med en anden

Whitney Way Thore har chokeret sine fans med udmeldingen om, at hendes forlovede venter barn med en anden kvinde

Whitney Way Thore, der er kendt fra serien 'My big fat faboules life', er ikke længere forlovet med sin kæreste Chase Severino.

Det skriver den populære realitystjerne på sin Instagram-profil.

Hun forklarer i opslaget, at bruddet skyldes, at kæresten har været sammen med en anden kvinde, mens de to har været i et forhold.

'Chase og jeg er ikke længere forlovet. Efter at have oplevet mange op- og nedture og at have boet hver for sig, har Chase fundet sammen med en kvinde, som han har en lang historie med'.

Kæresten har efterfølgende fortalt Whitney, at han har gjort den anden kvinde gravid.

'Chase skal være far i oktober', lyder det.

Selvom de fleste nok ville mene, at der var tale om et usædvanligt hårdt brud, skriver stjernen, at hun ikke er interesseret i hårde kommentarer eller had mod sin nu ekskæreste.

'Jeg vil gerne bede om privatliv for alle dem, der er involverede'.

Chase Severino friede i oktober 2019, da parret var i Paris sammen.

Han har på sin Instagram også bekræftet graviditeten, men henviser til Whitneys opslag omkring detaljerne i deres brud.

Programmet 'My big fat fabulous life' har kørt siden 2015, hvor seere har kunne følge Whitneys rejse med ekstrem fedme.

Serien har været ekstrem populær og kvinden, der startede med at veje 172 kilo, har nu næsten en million følgere på det sociale medie.