Realitystjerne går amok: - Lad mig fucking være!

Som bekendt er der altid masser af drama i den amerikanske udgave af 'Jersey Shore'. Og netop nu er de i gang med optagelserne til tredje sæson af den såkaldte spin off-serie.

Men allerede under de første dage gik det voldsomt for sig, da realitystjernen Nicole 'Snooki' Polizzi, der er mor til tre, midt under optagelserne i huset begyndte at råbe og skrige og derefter flygtede ud af huset.

TMZ er kommet i besiddelse af en video, som netop viser hele optrinnet udspille sig ude foran Jersey-huset.

– Stop med at tale til mig. Jeg skrider. Lad mig fucking være. Det var derfor, jeg ikke gad at lave det lort. Lad mig være. Jeg skrider, kan man høre hende råbe, inden hun også får kaldt en et røvhul.

– Jeg vil hjem til mine børn. Det er der, jeg hører til. Jeg hader det lort, råber hun, mens hun kigger på sin telefon og stormer ud.

Produktionsholdet fik dog styr på realtiystjernen, som efterfølgende kom til sig selv og endte med at gå tilbage til huset og fortsætte optagelserne.