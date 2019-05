Realitystjerne helt til rotterne: Tænderne smuldrer

Det er gået stærkt ned ad bakke for den amerikanske realitystjerne Mama June, efter hun blev anholdt for besiddelse af crack-kokain sammen med sin kæreste

I tv-programmet 'From not to hot', hvor man som seer følger tv-personligheden Mama June, står moderen til internetfænomenet Honey Boo Boo over for en meget svær situation.

Hun er blevet indkaldt til et møde af resten af familien, der er meget bekymrede for hende, efter at hun er blevet anholdt for besiddelse af crack-kokain sammen med sin kæreste.

I programmet ser man familien samlet og Mama June, der forsvarer sig, mens det er tydeligt at se, at hendes tænder er ved at rådne og falde ud af munden på hende.

Med hjælp fra psykologen Dr. Ish Major prøver familien at få moderen til at få styr på sit liv.

De fleste vil nok kunne huske datteren Honey Boo Boo, der blev kendt i programmet 'Toddlers and tiaras'. Foto: AP/John Bazemore

Datteren bad om hjælp

Specielt datteren Alana, der er kendt som Honey Boo Boo, prøver at få moderen til at forstå, hvor hårdt det er for hende.

- Jeg bor hos min søster, og det er ikke fordi, det er det, jeg vil, siger hun grædende, mens moderen lader til at være uforstående over for situationen.

Hun ender da også med at forlade forsamlingen af familiemedlemmer, og kameraet følger hende, da hun kollapser på gaden ude foran huset.

Både familien og dommeren i sagen om besiddelsen af stoffer opfordrede Mama June til at holde sig væk fra kæresten Geno Doak, men ifølge TMZs oplysninger ser hun ham stadig.

Mama June fik tidligere på året fikset sine tænder i en større makeover, men nu ser hun ud til at have smidt det hele på gulvet igen.