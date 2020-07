Realitystjerne i opråb

Vicky Pattison blev med ét kendt over det meste af verden, da hun deltog i den britiske pendant til 'Jersey Shore' - 'Geordie Shore', hvor man kunne følge festlige unge mennesker give den gas.

I dag følges hun af 4,6 millioner brugere på Instagram, og her forsøger hun at sætte fokus på bodyshaming på sociale medier.

Det sker med to billeder, der er taget nogenlunde samtidig, men hvor hun poserer på det ene, er der appelsinhud og deller på det andet - se det herunder, hvor du kan bladre ved tryk på pilen:

'Samme pige, samme krop. Men jeg sætter mine penge på, at disse billeder ville få meget forskellige reaktioner, hvis du så det ene uden det andet', skriver den 32-årige realitystjerne.

'Og hvorfor det? Fordi magasiner, mænd eller bare samfundet generelt fortæller os, at det første billede er sexet, ønskværdigt og det andet ikke er. Sikke noget pis (beklager)'.

Vicky Pattison har tidligere gennemgået store vægtstigninger - og vægttab. I januar blev hun ambassadør for vægtvogterne. Foto: Ritzau Scanpix

Må gøre det bedre

Hun er tydeligvis træt af at se på toptunede modeller - og at det skal være normen. Hun opfordrer sine millioner af følgere til at omfavne deres egen krop, og hvem de er som mennesker.

'Helt ærligt, vi kan gøre det bedre. Det er 2020, vi er NØDT til at gøre det bedre. Hvornår er det, vi begynder at normalisere alle kroppe?', spørger hun.

Reality-stjerne i massivt vægttab: Nu viser hun godterne

Vicky Pattison fortæller, at hun selv forsøger at undgå at læse kommentarer på sociale medier, fordi hun ikke ønsker at blive fortalt, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert og hvad hun bør stræbe efter - det er ifølge Pattison ganske enkelt dårligt for sjælen.

'Jeg ønsker at bruge min platform ansvarligt til at forsøge at oplyse, sprede positivitet og gøre godt. Så her kommer det', skriver hun og fortsætter:

'Kvindekroppen er smuk, stærk og en imponerende skabelse. Kvinder klarer utrolige fysiske udfordringer, løber marathon, leder virksomheder og skaber nyt liv for fanden. De er så meget mere end størrelsen på tøjet, en dårlig vinkel eller et tal. Så stop med det. Vi er ikke en frugt, så lad være med at kalde os pæreformede, vi defineres ikke af vores figur, så stop med at beskrive os som 'tynde' eller 'let kurvede'. Vi er alle smukke, uanset form og størrelse.'

Realitystjerne i forvandling: Nu sammenlignes hun med Megan Fox

Hun slutter af med at sende en opfordring til verdens kvinder om at hylde hinanden.

'Så kvinder, I bør fejre, hvem I er, være stolt af jeres kroppe og tage ejerskab over jeres egen skønhed.'

Opslaget er blevet velmodtaget med 118.000, der synes godt om.

Vicky Pattison har udover 'Geordie Shore' også deltaget to gange i den britiske udgave af 'Ex on the Beach' og 'I'm a Celebrity... Get me Out of Here', som hun vandt i 2015.

