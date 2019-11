Realitystjerne i retten: Afviser voldsomme beskyldninger

Realitydeltagere herhjemme kan blive store på Instagram, men der er langt til decideret stjernestatus.

Sådan er det ikke i USA, hvor flere er blevet store kanoner i showbusiness. Blandt dem er Ronnie Ortiz-Magro, der med ét blev rig og berømt, da han i 2009 og flere år frem deltog i det efterhånden legendariske 'Jersey Shore', hvor en flok unge amerikanere med mere eller mindre italienske aner festede løs i New Jersey.

I dag har den 33-årige realitystjerne knap to millioner følgere og menes at være god for knap 20 millioner kroner. Men berømmelsen har han ikke håndteret videre godt.

Fredag troppede han op i retten i Los Angeles, hvor han erklærede sig 'ikke skyldig' i en bizar sag, hvor han står anklaget for syv forhold, der fandt sted i sidste måned og dækker over vold i hjemmet, at bringe sit eget barn i fare, at have viftet truende med et våben og for to gange at have modsat sig anholdelse.

Han stod også oprindelig sigtet for at have kidnappet sin egen datter, men den sigtelse frafaldt.

Ronnie Ortiz-Magro blev kendt gennem programmet 'Jersey Shore'. Foto: Ritzau Scanpix

Råbte om hjælp

TMZ har tidligere kunnet berette, hvordan det for alvor gik galt mellem Ortiz-Magro og hans kæreste, Jen Harley, i starten af oktober, hvor de sammen havde lejet en lejlighed gennem AirBnB. Her skulle realitystjernen have slået kæresten og truet hende med en kniv og i den forbindelse have påført hende flere skrammer. Samtidig skulle han have jagtet hende rundt i lejligheden - bevæbnet med en kniv og med barnet på armen.

Ifølge Jen Harley skulle han have truet med at slå hende ihjel.

Ifølge det lokale tv-medie Fox 11 modtog politiet omkring 03.00 natten til fredag flere alarmopkald fra naboer, der berettede om en kvinde, der råbte om hjælp og sagde, at nogen havde taget hendes baby. Et vidne berettede, at en kvinde kom til hendes dør, og at hun så en mand med bar overkrop, der angreb hende.

Jen Harley fortalte de ankomne betjente fra politiet i Los Angeles, at den mistænkte var bevæbnet med en kniv, og at han have låst døren til deres AirBnB-lejlighed, hvor han befandt sig sammen med parrets 18 måneder gamle datter.

Forsøgte at skjule sig

Overvågningsbilleder fra stedet viser, hvordan Jen Harley går skræmt rundt og forsøger at skjule sig bag en bil med barnet på armen. Et polititilhold, så Ortiz-Magro fremover ikke må nærme sig Jen Harley, blev udstedt i retten.

Ifølge Ronnie Ortiz-Magro er historien dog en ganske anden. Han har forklaret, at han ikke har viftet truende med en kniv, og at han udelukkende forsøgte at beskytte deres fælles barn mod moderen.

I 'Jersey Shore' havde han et forhold til sin meddeltager Sammi 'Sweetheart' Giancola. De sås on-and-off fra 2009 til 2014. Foto: Ritzau Scanpix

Fast ligger dog, at han efter parrets skærmydsler låste sig inde i lejligheden sammen med barnet, så politiet måtte trænge ind og pacificere ham med en strømpistol, før han kunne få et sæt håndjern på. Herefter blev han fastspændt og fragtet ud i en ambulance.

Efter besøget i retten nægtede Ronnie Ortiz-Magro, der var flankeret af to advokater, at udtale sig til TMZ. Parterne mødes i retten igen 12. november.

Ronnie Ortiz-Magro og Jen Harley har i flere år haft et kompliceret forhold, hvor de ofte er gået fra hinanden. Den voldsomme episode fandt sted kun 12 timer efter, at de havde oplyst, at de var sammen igen.

I forbindelse med en nytårsfest i Las Vegas i begyndelsen af 2019 var det Ronnie, der anklagede Jen for vold. Han påstod, at hun havde kastet et askebæger i hovedet på ham. Hun blev dog frikendt for hændelsen i juni måned.