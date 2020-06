Realitystjerne kæmper for kroppen

Den 27-årige tidligere deltager i den britiske udgave af reality-serien 'Love Island' Malin Andersson er kendt som en fortaler for kvindelig kropsbevidsthed. Den tidligere makeup-artist fra Milton Keynes i England benytter ofte sin Instagram-profil til at lære kvinder at elske deres egen krop - uanset hvordan den ser ud.

Det har hun også gjort i sine to sidste opslag fra tidligere i dag. Til det første billede, hvor Malin er iklædt frækt, hvidt undertøj, skriver hun et lille brev til sig selv:

'Kære Malin. Jeg lover, at jeg altid vil være god mod dig. At passe godt på din krop. At give den god næring, og at være rar mod den. At være venlig og rar overfor dine egne tanker. Og at altid behandle dig med respekt. For du fortjener det. Kærlig hilsen Malin.'

Kort efter lagde Malin et nyt opslag ud, hvor hun forsøgte at være lidt mere seriøs. Her skrev Malin Andersson følgende:

'Her kommer et mere seriøst opslag. Nogle gange er jeg nemlig også seriøs. Jeg tager dog ikke selve livet så alvorligt'.

De to opslag blev modtaget med positive udmeldinger fra mange af Malin Anderssons 611.000 følgere.

En følger skrev:

'Jeg ville ønske, at du vidste, hvor meget du inspirer mig til at elske mig selv, og hvor vigtige dine ord er for unge piger. Tak for at gøre det, som du gør.'

En anden følger skrev:

'Så smukt. Jeg tilstræber at få de samme tanker som dig en skønne dag, når det handler om, hvordan du ser på din egen krop. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at jeg er glad for min egen krop. Men det er jeg ikke netop nu. Jeg kæmper virkelig med at acceptere nogle strækmærker og lære at ignorere dem. Men jeg ved, at jeg vil komme til at elske dem en dag.'

En tredje følger skrev kort og godt:

'Du er smuk Malin. Du er en kæmpe inspiration for mig.'