Realitystjerne med vild opfordring til fans

Der er åbenbart ikke mange grænser for, hvad man må tage penge for

Det er ikke kun i Danmark, at influencere og realitystjerner får folk til at spærre øjnene op over, hvor langt de går for at tjene penge. Også i Storbritannien er der ikke mange grænser.

Thomas Powell, som er kendt fra det britiske Love Island, har begivet sig ud i en noget kontroversiel måde at tjene penge på. Det skriver flere britiske medier heriblandt Daily Star, Mirror og Latestly.

Den 28-årige Thomas Powell har med sine 264.000 følgere på sin Instagram en kæmpestor platform, hvor han reklamerer for sin egen personlige betalingsside, hvor man kan købe sig adgang til meget letpåklædte billeder af realitystjernen, ligesom der også findes billeder, hvor han ikke har så meget som en trævl på kroppen.

Både kvinder og mænd

Nu er han så gået skridtet videre og opfordrer fans til at sende billeder af deres kønsdele. Den walisiske fyr opfordrer fans til at sende billeder af deres private dele, så han kan bedømme dem for penge.

Han beder nemlig om fem pund per billede, han skal vurdere. Det svarer til omkring 42 danske kroner.

For fem pund får man en skriftlig tilbagemelding, hvor imod en talebesked koster det dobbelte - nemlig hele ti pund. Svarende til små 84 kroner.

Det er også muligt for 25 pund, altså for 208 kroner, at få en personlig video-hilsen, hvor han kommer med en mundtlig bedømmelse af det tilsendte foto.

Om der er tale om kvinder eller mænd, det er realitystjernen ligeglad med.

Dermed tjener han penge på at få tilsendt nøgen billeder af sine fans for derefter at bedømme dem.

Det hele foregår på has 'OnlyFans'-konto, som man skal betale for for at få adgang til.

På sin instagram-profil er han ikke bleg for at fortælle, at han er i de øverste top 3 procent på den lukkede side, som folk betaler mest til i månedligt abonnement for at se hans langt fra børnevenlige indhold.

