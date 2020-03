Realitystjerne offer for hævnporno: Nu deler hun sin historie

Jeg er nervøs for at dele disse intime detaljer med verden, siger Zara McDermott, der håber, at hun kan skabe en positiv forandring

I 2018 deltog Zara McDermott i den britiske udgave af 'Love Island'. Men hvad der skulle have været hendes livs eventyr udviklede sig hurtigt til et mareridt.

For imens hun var låst inde i villaen, begyndte nøgenbilleder af hende at cirkulere på appen Whatsapp, og den i dag 23-årige realitystjerne måtte konstatere, at hun blev udsat for hævnporno.

Dengang fortalte hun om oplevelsen, men snart tager hun en dyb indånding og fortæller den fulde historie for at sætte fokus på et emne, der har lægger hende dybt på sinde.

På Instagram fortæller hun således, at hun er gået sammen med et kamerahold fra BBC for at sætte fokus på konsekvenserne af hævnporno.

'Som nogle af jer måske er klar over, har jeg været offer for et billedbaseret seksuelt overgreb, hvilket også er kendt som hævnporno. For de af jer, der ikke ved, hvad det er, er det dybest set, når en person deler intime billeder eller videoer af en anden person uden personens tilladelse', skriver hun på Instagram, hvor hun fortsætter:

'Jeg er virkelig ydmyg og stolt over at annoncere, at BBC og jeg i øjeblikket laver en dokumentar, så jeg kan dele min historie. Mit hovedmål er at skabe opmærksomhed om problemet og være en stemme for dem, der har lidt i stilhed – og at hjælpe til med at skabe en forandring'.

Sårbar og blottet

Zara McDermott, der var en del af villaen fra afsnit 15 og frem til 25, fortæller, at hun er nervøs ved at skulle dele sin historie og afsløre detaljer, men hun mener, det er et offer, hun er nødt til at gøre for at skabe den forandring, hun ønsker.

'Jeg deler min historie og viser mig frem allermest sårbar, følelsesladet og blottet. Det har påvirket mit liv og mig som person enormt meget, og for første gang er jeg selvsikker nok til at tale ordentligt om det og dele min historie', skriver hun.

'Jeg er nervøs for at dele disse intime detaljer med verden, og jeg håber, det vil skabe en positiv forandring og mindske skyldfølelsen, der påduttes os ofre'.

Zara McDermott fandt i øvrigt kærligheden i 'Love Island' med Adam Collard, men kærligheden holdt ikke længe. Til gengæld sikrede hun sig status af berømthed, og hun følges i dag af 1,3 millioner brugere på Instagram.

Hun har ligeledes deltaget i en kendisudgave af 'X Factor', hvor hun sammen med andre fra 'Love Island' fik en ottendeplads i gruppekategorien.