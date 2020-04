Realitystjerne træner sin højgravide mave

Den 30-årige britiske realitystjerne Millie Mackintosh, der er kendt for sin deltagelse i reality-serien 'Made in Chelsea', har gennem de sidste mange måneder ganske jævnligt dokumenteret sin graviditet på Instagram overfor sine 1,3 millioner følgere.

Sidste skud på stammen er en usædvanlig video, hvor hun laver en trænings-session med højgravid mave, mens hun står foran et spejl i sit hjem i London.

Til opslaget skriver Millie i øvrigt, at hun glæder sig til at se sin kommende baby-datter, og at hun meget snart skal føde på et tidspunkt i maj måned.

I opslaget skriver Millie også følgende:

'Jeg giver netop nu lidt ekstra kærlighed til min egen krop for at give den styrke til en sikker fødsel af mit barn og sørge for, at jeg også selv kommer mig hurtigere efter fødslen. Bevægelse er et fundamentalt redskab til at skabe mental og fysisk styrke og udholdenhed.'

Millie Mackintosh lagde også for nylig et opslag ud på Facebook, hvor hun tager en selfie af sin store mave. Til opslaget skriver Millie:

'Jeg blev taget på fersk gerning, mens jeg var ved at dokumentere min daglige graviditets dagbog.'

Og herunder kan du se endnu et billede af den gravide Millie: