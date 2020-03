Realitystjerne viser sin krop frem efter fødsel

Det er ikke mere end fem uger siden, at den 35-årige britiske realitystjerne og sanger Casey Batchelor fødte sit barn nummer to, datteren Sadie. I et interview med Closer Magazine har Casey åbent fortalt om sin store mave og sine enorme bryster under graviditeten, og om hvordan hun lærte at tackle sine lyster og krav i forbindelse med sin anden graviditet.

Casey Batchelor, der blandt andet medvirkede i Celebrity Big Brother i Storbritannien, har også her til aften lagt et billede ud, hvor hun viser sin lille datter frem. Casey er iklædt en bikini og viser også sine følgere, hvordan hendes krop ser ud netop nu cirka fem uger efter fødslen.

Til billedet skriver Casey følgende:

'Jeg har netop haft en foto-session med magasinet Closer, der har styrket min selvtillid som kvinde. Det er fem uger siden, at jeg fødte min datter. Og jeg vil gerne vise, at kvinder ikke bare hurtigt kommer tilbage til deres normalvægt. Det tager tid. Vi skal fejre kvindens krop, og den virkelighed, der er, efter at man har født. Vi skal ikke lægge pres på os selv.'

For cirka 10 dage siden lagde Casey også et før- og efterbillede ud på sin Instagram, hvor man kan se hendes tidligere ekstremt trænede krop i forhold til hendes krop, som den ser ud netop nu efter hendes anden fødsel.

Til billedet skriver Casey Batchelor blandt andet følgende:

'Jeg skal i gang med at genstarte min fitness-rejse meget snart. Så hvis i bedre kan lide fotoet til venstre end det til højre, så kom og vær med. Jeg vil elske jeres selskab. Jeg har gjort det engang før, da jeg var mange kilo tungere end jeg er nu. Så jeg ved, at det er muligt, skriver Casey og opfordrer sine følgere til at gå ind på hendes hjemmeside yogablitz.com.

Til Closer Magazine har Casey udtalt følgende:

- I løbet af min første graviditet blev jeg kaldt for en hval, der trængte til at blive harpuneret, og under min anden graviditet blev jeg kaldt en olieboreplatform. Nethadere og nettrolde ved ikke, at ens krop ikke bare bliver slank igen efter en fødsel. Og jeg ønsker ikke, at kvinder skal føle sig forkerte over deres udseende efter en fødsel, siger Casey Batchelor.

Herunder kan man se et billede af den højgravide Casey taget i januar måned i år.