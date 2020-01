Realitystjerner i chokerende udmelding: 'Mænd tror de kan købe os'

For flere realitystjerner er den hårde virkelighed, at mænd tror de kan købe dem, når de viser sig frem på sociale medier

Flere realitystjerner, der også er influencere på sociale medier som Instagram, står frem og fortæller til BBC-programmet Victoria Derbyshire, hvordan de er blevet tilbudt flere tusinde pund for sex og andre aftaler med mænd, der finder dem på sociale medier.

Det skriver BBC.

- Det er bare en dyr form for prostitution. Det er skræmmende at tænke på, at de skriver til mig, fordi de skriver sikkert det samme til alle mulige andre, fortæller Tyne-Lexy Clarson, der har medvirket i den britiske version af realityprogrammet 'Love Island'.

Hun fortæller, at hun er blevet tilbudt 50.000 pund svarende til over 400.000 danske kroner for fem nætter i Dubai, hvor hun skulle underskrive en aftale om ikke at fortælle om turen.

Hun sagde nej. Men hun frygter nogle af de nye realitystjerner måske ikke vil gøre det, fordi de alle sammen gerne vil have de flotteste og dyreste ting.

- Det er mange penge for nogle mennesker. Det kan ændre dit liv at have så mange penge, fortæller hun.

Tyne slår fast, at hun ikke har gjort det selv, men at hun godt kan forstå unge piger uden de samme midler bliver fristet. Foto: Shutterstock

Ville ikke gøre det

Rosie Williams, der også har været med i 'Love Island', fortæller at hun blev tilbudt 100.000 pund plus alt det tøj og de tasker, hun kunne ønske sig, hvis hun valgte at blive 'veninde' for en mand i Dubai.

Til BBC har hun vist beskeder, hun for nyligt har modtaget af en anden mand fra Dubai.

Her står der, at hun sikkert er overrasket over at høre fra ham, men at han har en 'vigtig transaktion', han gerne vil drøfte med hende.

Det, fortæller hun, er en normal måde at formulere ønsket om selskab for penge.

Rosie Williams ville ifølge eget udsagn aldrig blive fristet af tilbudet, selvom der er store summer involveret.

Hun fortæller, at hun er overrasket over, at det var en del af det at blive berømt.

- Du bliver advaret om, at nogen kan være lede på nettet, du bliver advaret om, at dit liv ændrer sig, men du bliver ikke advaret mod, at der er mænd, der vil prøve at købe dig.

Ifølge hende er det dog ikke noget, som man taler om i kredse af realitystjerner og influencere.

- Vi er enten ikke i en position, hvor det er nødvendigt at tale om, så det gør vi ikke. Eller også har nogen gjort det, og så skammer de sig over det og vil slet ikke tale om det, fortæller hun.

Folk i branchen taler slet ikke om, at der foregår gråzone-prostitution. Foto:ITV/Shutterstock

'Det er ikke prostitution'

BBC har set flere beskeder igennem fra kvindelige influencere, der har modtaget tilbud om sex mod penge fra mænd direkte eller fra agenter, der fortæller, at de arbejder for nogle rige klienter.

I gruppen 'Object', der laver kampagner mod seksuel objektificering af kvinder, kan de godt forstå, at kvinderne siger ja til tilbuddene.

- Kvinderne, der gør sådan noget, vil ikke høre, at det er prostitution. Men realiteten er, at de sælger deres kroppe for penge. Mændene, der kontakter dem, tilbyder ofte alt det, som de her kvinder har brug for at 'lykkes' som influencere, fortæller Heather Brunskell-Evans fra organisationen.

En talsperson fra Facebook har kommenteret, at det ikke er tolereret at få 'seksuelle tjenester' via Instagram, og at de arbejder hårdt på at få udelukket de personer, der gør det.