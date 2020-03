Realitystjerner starter sexet coronatrend

Når man nu alligevel skal være hjemme hele dagen, behøver man jo ikke at tage tøj på.

For en række kendte realitystjerner i coronakarantæne virker det i hvert fald til at være mantraet i disse tider.

'Sådan laver jeg morgenmad', lød det eksempelvis søndag fra 'Love Island'-baben Chloe Ferry, der tirsdag bakkes op af kollegaen Megan Barton-Hanson.

'Isoleret... Men gør det sødt', skriver hun.

Også supermodel Demi Rose viser, hvordan hun nyder karantænen sammen med en veninde.

Coronakarantæne kan da også give mulighed for at lufte tøj, man under normale omstændigheder ikke ville begive sig ud i, hvis man skal tro Holly Hagan, der er kendt fra MTV-serien 'Geordie Shore'.

'Min isolations-bikini, som jeg aldrig ville kunne gå med andre steder end herhjemme', skriver hun til Instagram-videoen, der har fået næsten 500.000 visninger.

Instagram-stjernen Danielle Paezer er også med på moden.

'Isoleret. Men gør det med stil', skriver hun og kommer derefter med en opfordring til både følgere og stalkere om at 'forblive positive og passe på hinanden'.