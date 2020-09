Realitystjernes et-årige datter mister foden

Den 24-årige realitystjerne Maddie Brown Brush, der er kendt fra TLC-programmet 'Sister Wives', har måttet lade sin et-årige datter få sin fod amputeret.

Det fortæller Brush selv på Instagram i anledning af hendes lille datters et-års fødselsdag.

'Evie (datteren, red.) har modtaget en række enorme gaver i forbindelse med sin et-års fødselsdag. Hendes kirurg har lavet grundarbejdet for hendes nye fod og den mobilitet, den vil bringe', skriver hun blandt andet på Instagram, hvor hun ligeledes forklarer, at datteren også har fået foretaget en operation i hånden for at øge hendes mobilitet.

Brush' datter lider af oligodactyly, som er en misdannelse, der blandt andet kan medføre, at man fra fødslen har færre tæer eller fingre, end man normalt har, og at ens knogler ikke udvikler sig normalt.

Da Evie blev født, manglede hun derfor en tommelfinger og en tå, mens det ene ben manglede sin fibula (en knogle i benet, som giver bevægelighed, red.), og hendes skinneben var misdannet.

- Jeg sad bare der og forsøgte at finde ud af, hvad der skete. Jeg havde lige fået en baby, og så kommer alle de her specialister ind. Jeg var i panik, har Maddie Brown Brush, der er en af realitystjernen Kody Browns fire koner, tidligere fortalt om chokket over at blive bekendt med datterens diagnose kort efter fødslen.

Hård kritik

Efter Brush har delt nyheden om, at datteren har fået amputeret foden, har en del kritiske røster meldt sig på de sociale medier.

'Har du skåret hendes fod af? Hvis den var funktionel, hvorfor skulle den så amputeres', skriver en.

'Var det virkelig nødvendigt at skære hendes fod af', skriver en anden.

Derfor har Brush følt sig nødsaget til at svare på, hvorfor hun og ægtemanden har valgt at lade deres datters ben amputere.

'Nogle familier og mennesker vælger at få en forlængende operation. Men i Evies tilfælde var det ikke sikkert, at det var muligt. Hun havde mindst fire store operationer i sigte, og det var meget sandsynligt, at foden skulle amputeres i sidste ende. Derfor valgte vi at foretage amputationen nu', skriver hun på Instagram og fortsætter:

'Det var ikke en nem beslutning. Vi har brugt meget tid på at uddanne os selv. Tale med læger, andre familier og andre, der har fået amputeret en kropsdel, før vi kom frem til den beslutning, vi gjorde', skriver hun.

'Sister Wives' er en amerikansk reality-serie, som bliver sendt på TMC. Serien havde første gang premiere i 2010, og siden er det blevet til 14 sæsoner. I programmet følger man en polygamisk famlie, der består af Kody Brown, hans fire koner og deres 18 børn. .