Realitystjernes kæmpe bommert: Støt børnesoldater til at dræbe bedre

Komikeren Sacha Baron Cohen narrede en realitydeltager til at reklamere for børnesoldater

Mange både kendte og ukendte er blevet narret af komikeren Sacha Baron Cohen, der blandt andet er kendt fra kultfilmen 'Borat'.

Lige nu er han aktuel med et nyt HBO-program 'Who is America', hvor han sætter fokus på det amerikanske samfund.

I seriens nyeste afsnit bliver realitystjernen Corinne Olympios, der er kendt fra datingserien 'The Bachelor', overbevist af Cohen til at reklamere for børnesoldater. Det gik hun ukritisk med til.

- Alle kender til tragedien bag børnesoldater i Afrika, men hvad vi ikke ved, er, at den store tragedie er, hvor underfinansierede og dårligt trænede børnesoldater er, lød det fra den 26-årige blondine.

- Mange af børnesoldaterne er ikke gode til at dræbe, og de faktisk mere børn end soldater. Vi vil ændre dette, så de kan kæmpe godt i deres pubertet, tilføjede Olympios i programmet, hvor Baron Cohen spiller en italiensk modefotograf.

Sacha Baron Cohen 'prankede' Corinne Olympios i 'Who is America'. Foto: All Over Press

Udstyr til børnesoldater

Og Olympios stoppede ikke der. Hun opfordrede seerne til at donere penge til børnesoldater til bedre våben.

- Derfor ønsker vi, at du deltager i vores program og adoptere en børnesoldat. Du har chancen for igennem deres barndom at betale for deres træning, udstyr og ammunition. For kun 18 dollars (cirka 110 kroner, red.) om måneden vil du få en besked fra en børnesoldat, der fortæller om vedkommendes fremskridt eksempelvis: 'I dag brændte vi en landsby ned og bombede et hospital', læste hun op uden at studse over de vanvittige ting, komikeren fik hende til at sige.

Du kan se Corinne Olympios fortælle om børnesoldater i 'Who is America' her.

Efterfølgende har realitystjernen forsvaret sig med, at hun følte sig kidnappet af folkene bag programmet, der ifølge hende ikke ville lade hende gå.

Da hun noget tid senere opdagede, at hun faktisk havde været udsat for en Sacha Baron Cohen 'prank', blev hun faktisk glad.

- Jeg var nærmest lettet over, at det var ham og ikke nogle tilfældige skøre mennesker, der prøvede at gøre noget virkelig skræmmende ved mig, har hun fortalt til Daily Beast.

I serien 'pranker' Sacha Baron Cohen blandt andre politikerne Dick Cheney og Sarah Palin.

