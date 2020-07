Tv-værten Regis Philbin er død. Han blev 88 år.

'Hans familie og venner er evigt taknemmelige for den tid, vi fik sammen med ham - for hans varme, hans legendariske humoristiske sans, og hans enestående evne til at gøre hver dag til noget værd at tale om', skriver hans familie i en pressemeddelelse, People Magazine har fået lov til at udgive eksklusivt.

Han døde fredag af naturlige årsager, skriver mediet.

Regis Philbin har verdensrekorden i flest timer foran kameraet. Den rekord modtog han i 2004. hvor han rundede 15.188 timer på tv. I 2009 blev det tal opdateret til at være 16.343 timer.

Han fik sin tv-debut i 1967 i 'The Joey Bishop Show', og siden nåede han altså at medvirke i en lang række programmer og tv-serier.

Han var vært på den første omgang af den amerikanske udgave af 'Hvem vil være millionær?' i 1999. Han var vært på programmet frem til 2002, mens han vendte tilbage og tog endnu en omgang fra 2004 til 2009. Derudover har han blandt andet også været vært på 'America's Got Talent'.

Regis Philbin har haft flere roller som skuespiller, men ofte medvirker han som en karikeret udgave af sig selv. Det har han blandt andet gjort i tv-serierne 'How I Met You Mother', '30 Rock', 'Ugly Betty' og 'Seinfeld'.

Den afdøde tv-legende efterlader sig sin kone, Joy, som han giftede sig med i 1970, samt fire børn.