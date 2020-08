Rensningsanlæg opkaldt efter tv-vært: - Fuld af lort som dig

Komikeren John Oliver lagde sig for nyligt ud med byen Danbury i USA, da han fortalte, at han ville give indbyggerne prygl. Nu svarer borgmesteren igen

Det kan have konsekvenser at gøre sig sjov på andres bekostning.

Det har komikeren og tv-værten John Oliver nu erfaret, efter han i et nyligt afsnit af 'Last Week Tonight with John Oliver' reducerede den amerikanske by Danbury til en punchline.

- Hvorfor ikke glemme Danbury? Fordi - og det her er rigtigt - fuck Danbury! Jeg ved præcis tre ting om Danbury. USA Today rangerede det som den næstebedste by at bo i, i 2015, det var engang centrum for amerikanske hattemagere, og hvis du er derfra, har du en stående invitation til at komme og blive pryglet af John Oliver - børn er inkluderet - fuck jer, lød det fra værten.

Det faldt midlertidigt ikke i særlig god jord hos borgmester Mark Boughton fra Danbury, som straks tog til genmæle.

Efter Olivers skarpe udtalelser omdøbte borgmesteren byens rensningsanlæg til John Oliver Memorial Sewer Plant.

- Hvorfor det? Fordi anlægget af fuld af lort. Præcis ligesom dig, John, lød det fra borgmesteren i en video på Facebook.