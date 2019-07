Retten har talt: Julio Iglesias har fået en søn på 43 år

Gennem flere årtier har Julio Iglesias nægtet at være far til til Javier Sanchez-Santod. Men nu har retten endelig talt. Den 75-årige spanske smørtenor er blevet far til en 43-årig mand.

Det skriver flere medier heriblandt CNN

Her ankommer 43-årige Javier til retten sammen med sin mor, Maria, der ifølge rettens udsagn havde samleje med Julio Iglesias i juli 1975. Hun fødte efterfølgende sønnen Javier, der nu har fået rettens ord for, at Julio Iglesias er hans biologiske far. Foto: Ritzau Scanpix

Dommer Jose Miguel Bort Ruiz udtalte i retten, at der var en slående fysisk lighed mellem Julio Iglesias og Javier Sanchez-Santos. Den forsmåede søn har ofte talt om sin årelange kamp for at blive anerkendt som Iglesias biologiske søn. Dommeren ved retten i Valencia tilføjede i øvrigt, at der var rigeligt med beviser til at fastslå faderskabet, og han henviste til, at Iglesias har nægtet at udlevere fysiske beviser i forbindelse med retssagen.

Iglesias' spanske advokat, Fernando Falomir har til CNN oplyst, at den aldrende sanger vil anke sagen. Han tilføjer også, at Iglesias ikke vil have noget imod at levere dna-materiale i forbindelse med ankesagen, hvis det kommer til at foregå under visse omstændigheder.

43-årige Javier ses her i forbindelse med retssagen. Foto: Ritzau Scanpix

I forbindelse med retssagen er det kommet frem, at Julio Iglesias tilbage i juli 1975 angiveligt har været sammen med Javiers mor, Maria Santos, i den spanske by Feliu de Guixois, og retten fastslog, at det på ingen måde er urealistisk, at den unge Iglesias og Maria Santos har haft seksuelt samvær.

Retten lagde i øvrigt stor vægt på vidneudsagnet fra Maria Santos, der i øvrigt er en tidligere danser fra Portugal. Hun kom nemlig med helt specifikke datoer på møderne med Iglesias samt oplysninger om den villa, hvor de havde mødt hinanden. Hun kunne også i detaljer beskrive villaens interiør. Det drejede sig om en villa, som Iglesias boede i på det tidspunkt i juli 1975.

Den 75-årige sanger Julio Iglesias er i øvrigt far til den verdensberømte popsanger Enrique Iglesias. Far Julio var dog mindst lige så berømt i sin storhedstid, som hans søn har været i nyere tid.

Julie Iglesias er nemlig en af verdens bedst sælgende sangere. Han har solgt mere end 100 millioner plader og har udgivet 80 album.