Rihanna sagsøger sin far

Rihanna har anlagt et søgsmål mod sin far, fordi hun mener, han har misbrugt hendes navn og hendes brand Fenty, der består af en række makeup-produkter.

Det skriver de amerikanske medier TMZ og Rolling Stone Magazine, samt det britiske nyhedsbureau Reuters.

Den Barbados-fødte sangerinde mener, at Ronald Fenty har forsøgt at profitere af hendes navn og brand til at markedsføre sine egne forretninger. Ifølge TMZ og Rolling Stone, som har fået adgang til retsdokumenter, går anklagen helt konkret på, at Ronald Fenty i 2017 startede firmaet Fenty Entertainment.

Problemet med farens virksomhedsnavn er, at Rihanna allerede har taget patent på at bruge navnet 'Fenty' i forretningsøjemed, og at hun aktivt bruger det i en række virksomheder, blandet andet hendes egen Fenty Beauty line.

Rihanna har sagsøgt sin far (tv.), fordi hun mener, at han forsøger at udnytte hendes navn. Foto: Lester Cohen/WireImage

I retsdokumenterne anklager Rihanna sin far og forretningspartner, Moses Perkins, for at forsøge at overbevise tredje parter om, at de havde handlet på sangerindens vegne og snydt dem for millioner af dollars. Blandt andet har de forsøgt at booke 15 koncerter i Latinamerika i december 2017 til en pris på op mod 15 millioner dollars (98 millioner danske kroner).

Derudover har hendes far også udgivet sig for at have en aftale med hendes pladeselskab Roc Nation. Ifølge sangerinden er der dog ingen hos hendes pladeselskab, der kender noget til en sådan aftale.

Rihanna benægter ethvert samarbejde med Fenty Entertainment og i søgsmålet står der ifølge Rolling Stone anført:

'Selvom Hr. Fenty er Rihannas far, har han ikke, og har aldrig haft, bemyndigelse til at agere på Rihannas vegne, ligesom han aldrig har haft rettighed til at bruge hendes navn, immaterielle rettigheder' (...).

Har bedt far om at stoppe

Ifølge Rihanna har hendes advokater flere gange bedt hendes far om at stoppe med at udnytte hendes 'Fenty'-varemærke, men ifølge Rihanna har han altså ignoreret henvendelserne og fortsat med at forsøge at tjene penge på Fenty Entertainment.

Derfor beder hun nu en dommer om at give hendes far et forbud mod at bruge 'Fenty'-navnet, ligesom hun også vil have erstatning.

Rihanna har for tiden travlt med hele to albums, hvoraf det ene forventes at blive sendt på gaden i slutningen af 2019.

