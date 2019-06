Rihanna vækker opsigt med velformede udstillingsdukker

Fans roser Rihanna for brugen af kurvede mannequindukker til at fremvise sin seneste kollektion fra sit tøjmærke, Fenty

Den seneste kollektion fra Rihannas tøjmærke Fenty blev i sidste uge fremvist i en 'pop-up'-butik i bydelen SoHo på Manhatten.

I forbindelse med fremvisningen var der særligt en detalje, der ikke gik ubemærket hen. Udstillingsdukkerne var nemlig i flere forskellige størrelser.

Ifølge Rihanna selv er der en rigtig god grund til det:

- Jeg ville se, hvordan tøjet ser ud på mig selv. Jeg vil se det på en kurvet kvinde med lår, lidt rumpe og hofter, siger hun til det amerikanske underholdningsmagasin E! NEWS.

På et Twitter-opslag fra Twitter-profilen 'Rihanna News' ses en tætsiddende kjole fra Rihannas nye kollektion på en mannequindukke med tydelige former på bryster, hofter og mave.

Roses på Twitter

Billedet er blevet delt mere en 2000 gange, mens over 17.000 har givet opslaget et 'like', siden det blev slået op på det sociale medie.

Opslaget er også blevet flittigt kommenteret og flere af Twitter-brugerne er glade for det, de ser:

'At se en mannequin der faktisk ligner mig er fantastisk. Jeg har altid troet, at min krop var forkert, da jeg var yngre, fordi jeg aldrig så et eksempel, der lignede mig.' Tak, Fenty. Tak, Rihanna, skriver brugeren Bree O'Neal.

Og brugeren Lizzy Jamieson skriver:

'Endelig! En gengivelse af kvindekroppen, som IKKE er: 1. et timeglas. 2. flad mave. 3. osv.'

En tredje bruger, der går under navnet Sharon MacMenamin, skriver:

'Jeg tror aldrig før, jeg har set en mannequin, der mere lignede min krop end de almindelige tynde manneqiun'er. Tak for at redde min dag.

Rihanna ved ankomsten til åbningen ag Fentys kommende kollektion. Foto: Angela Weiss/AFP

Rihanna har i et tidligere interview med T Magazine fortalt, hvordan hun bruger sig selv som inspiration.

- Jeg har selv kurver for tiden, og hvis jeg ikke kan gå i mit eget tøj, så kommer det ikke rigtig til at fungere, vel?

