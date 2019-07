Rip Torn er død

Rip Torn, der blandt andet er kendt fra 'Men in Black'-filmene, er død, 88 år gammel.

Det bekræfter hans udgiver, Rick Miramontez, ifølge flere medier, heriblandt The Guardian.

Torn døde tirsdag eftermiddag i sit hjem med sin hustru, skuespilleren Amy Wright, og hans to døtre, Katie Torn og Angelica Page, ved sin side. Dødsårsagen er ikke oplyst.

En af Rip Torns måske mest kendte roller er som Artie i 'The Larry Sanders Show', som han har været nomineret til seks Emmy Awards for. Han vandt prisen i 1996. Derudover var han Oscar-nomineret for sin rolle som Marsh Turner i filmen 'Cross Creek' fra 1984.

Foto: Lucas Jackson/Reuters/Ritzau Scanpix

