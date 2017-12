Rita Ora: Jeg har lige vist min r..

Sangerinden forsætter med at vække begejstring på Instagram

'På vej ind i 2018 som... ja, jeg viste lige et billede af min røv. LOL'.

Jo, sangerinden Rita Ora har ikke sparet på krudtet i det forløbne år, og det fortsætter tilsyneladende ind i det nye.

I årets løb har hun ved utallige lejligheder sat frække billeder på Instagram, og det har da også givet hende mere end seks millioner 'følgere' på det sociale medie.

De har bl.a. kunnet hygge sig med billeder som disse herunder:

Ikke så mærkeligt at Internettet ind i mellem trues af sammenbrud, når den 27-årige sangerinde har boltret sig på Instagram - eller andre steder.

Rita Ora gjorde endelig come back på pladefronten i 2017 med to singler hentet fra sit med spænding imødesete album nummer to.

Den første udkom allerede i 2012, men siden røg hun ind i problemer med sit pladeselskab, og det har forhindret en efterfølger i at blive til virkelighed. Indtil nu.

Hun kommer tikl København den 27. maj og giver koncert i Vega.