'Riverdale'-skuespillers hemmelige dobbeltliv

Marisol Nichols' arbejde som undercover-agent for FBI er så spændende, at der nu skal laves en tv-serie om det

Den 46-årige amerikanske skuespiller Marisol Nichols, der måske bedst er kendt for sin rolle som specialagenten Nadia Yasir i sjette sæson af tv-serien '24', har afsløret, at hun selv i sit privatliv samtidig med sin skuespillerkarriere har arbejdet undercover i de sidste seks år for blandt andre FBI i jagten på pædofile forbrydere i USA.

Det fortæller hun i et stort interview i det internationale månedsmagasin Marie Claire

For ganske nyligt afslørede det amerikanske medie Deadline også, at der nu skal laves en tv-serie baseret på Marisol Nichols helt utrolige dobbeltliv, hvor hun efter de foreløbige planer selv skal spille hovedrollen som sig selv.

Gennem de sidste par år er Marisol Nichols dog mest blevet kendt for sin birolle i Netflix-serien 'Riverdale', hvor hun spiller rollen som Veronica Lodges mor, Hermione Lodge. Men samtidig med den rolle har Marisol Nichols altså i sit privatliv hjulpet FBI med at fange pædofile forbrydere.

Marisol Nichols ses her som nummer to fra venstre med de unge skuespillere fra tv-serien 'Riverdale'. Foto: Shutterstock

Snød de pædofile

I det store interview i Marie Claire fortæller Marisol Nichols til journalisten Erika Hayasaki, at hun blandt andet arbejdede undercover som en slags lokkemad for de pædofile forbrydere. Nogle gange har hun spillet rollen som en mindreårig, der får kontakt med pædofile på internettet, og andre gange har hun spillet rollen som en mor, der har arrangeret, at hendes datter skal sælges til sex med pædofile. I interviewet fortæller Marie Nichols, at hun ikke er blevet betalt for at arbejde undercover for FBI. Hun har udført arbejdet frivilligt og ulønnet.

- Disse mennesker ser helt normale ud. Og du lader selv, som om du er glad og ivrig, når du arrangerer, at de skal have sex med et barn. Og når du ser, hvordan deres øjne lyser op, når du nævner et mindreårigt barn, så får du lyst til sparke dem i nosserne eller slå dem bevidstløse, fortæller Marisol Nichols til Marie Claire.

Marisol Nichols har også medvirket i adskillige politi-tv-serier. Foto: Shutterstock

Hendes store frivillige engagement for at medvirke til at fange pædofile forbrydere stammer ifølge Marisol Nichols fra hendes mange roller i diverse politi-tv-serier som f.eks. 'CSI: Crime Scene Investigation','Law & Order: Special Victims Unit' og 'Cold Case'. Her har hun flere gange i forbindelse med sin research været på arbejde sammen med politiet og drabsefterforskere for at observere, hvordan de arbejder. I den forbindelse fik hun stor respekt for politiets arbejde, og her startede også hendes interesse for at opklare pædofile forbrydelser.

Men ifølge Marisol Nichols er der også en helt særlig personlig grund til, at hun er så engageret i netop den slags forbrydelser. Den 46-årige skuespiller hævder nemlig, at hun i 1980'erne blev voldtaget som kun 11-årig.