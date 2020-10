Robert Redford mister søn

Filmmanden James 'Jamie' Redford, der er søn af skuespiller Robert Redford er død af kræft i leveren. Han blev 58 år. Det skriver flere. store amerikanske medier, og dødsfaldet bekræftes af hans kone gennem 32 år, Kyle Redford.

På Twitter har hun delt en hjerteskærende besked med en collage af billeder fra deres liv sammen.

Jamies far, 84-årige Robert Redford, har ikke udtalt sig om det tragiske dødsfald.

Ifølge People Magazine har en talsperson for Robert Redford givet besked om, at han 'er i sorg sammen med sin familie, og i denne svære tid beder om, at man respekterer ønsket om privatlivets fred'.

James Redford har i flere år kæmpet mod leverkræft og har været igennem flere transplantationer. Efter sigende døde han, mens han ventede på endnu en transplantation.

Han har grundlagt 'James Redford Institute for Transplant Awareness'.