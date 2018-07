Rocklegende spreder søns aske i havet

Tidligere på måneden døde rocklegenden Tina Turners søn, Craig Raymond Turner, 59 år.

Craig Turner, Tinas barn med saxofonisten Raymond Hill, som hendes mand, Ike Turner, adopterede, blev fundet i sit hjem i Studio City, Californien. Han havde skudt sig selv.

Forleden blev hans aske spredt på havet ud for kysten i Californien. Hans mor foretog den triste handling.

Et opslag delt af Tina Turner (@tinaturner) den 27. Jul, 2018 kl. 1.00 PDT

Craig Turner med sin mor. Privatfoto

'Mit mest bedrøvelige øjeblik som mor. Onsdag den 19. juli sagde jeg farvel til min søn, Craig Raymond Turner, da jeg sammen med familie og venner samledes for at sprede hans aske ud for kysten i Californien. Han var 59, da han døde tragisk, men han vil altid være min baby', skrev 78-årige Tina Turner ved et billede på Instagram, hvor hun også lader en rose droppe i havet.

Tina Turner var en vulkan på scenen. Foto: All Over Press

Ike & Tina Turner. Foto: All Over Press

Tina Turner havde fire børn, hvoraf Craig og 57-årige Ronnie - hendes eneste med Ike Turner - var hendes egne. Hun adopterede også Ike's sønner fra hans første ægteskab, Ike Jr., 59, og Michael, 58.

Den nu pensionerede sangerinde har boet i Schweiz med sin nye mand, den tyske musikproducer Errwin Bach, siden 1994. Hun har siden kun haft lidt kontakt med sine børn.

'Min mor lever sit liv - hun har en ny ægtemand, og hun er i Europa. Hun ønsker ikke at have noget at gøre med fortiden', har Ike Jr. sagt

Han har dog også tilføjet, at alle børn er blevet taget hånd om økonomisk.

Der foreligger ingen oplysninger om, hvorfor Craig Turner tog sit eget liv.