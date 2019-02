Rockstjerne gift med 24 år yngre kvinde

Den 56-årige Mötley Crüe-trommeslager Tommy Lee, der tidligere har været gift med Pamela Anderson, er endnu en gang blevet gift. Denne gang med en noget yngre model. Bruden er nemlig den 24 år yngre internet-kendis Brittany Furlan.

Det er Lees fjerde ægteskab. Det skriver det amerikanske medie People.

Det var en tydeligt begejstret Brittany Furlan, der på sin Instagram-profil selv løftede sløret for, at hun og rockstjernen var blevet svejset sammen.

- Det er officielt. Vi er blevet gift! Hr. og fru Lee. Juhu, skriver den 32-årige skønhed på Instagram under et billede af parrets hunde klædt ud i bryllupstøj.

Og romantikken vil ingen ende tage. Det nygifte par kan endda berette om, at vielsen skete på selveste valentinsdag, 14. februar i år.

Efter brylluppet kunne parret nyde hinanden på en bryllupsrejse under varmere himmelstrøg. Det kunne ses på hendes Instagram-profil.

Brittany Furlan har en karriere i rivende vækst på mediet Instagram, hvor hun dagligt poster billeder af sig selv og parret.

Men den 32-årige internet-stjerne har også prøvet kræfter med skuespil og kan blandt andet ses i Netflix-serien 'Det amerikanske meme'.

Pamela Anderson og Tommy Lee var gift fra 1995 til 1998. Foto: Rex

Fire på stribe

Den 56-årige Mötley Crue-trommeslager har ikke sparet på ægteskaber. Særligt har han haft et blødt punkt for Playboy-modeller.

Hans første ægteskab var en kort fornøjelse. Tilbage i 1984 blev han gift med Playboy-modellen Elaine Starchuk, men det varede blot syv dage.

To år efter faldt han på knæ for den amerikanske skuespiller-skønhed Heather Locklear. Ægteskabet varede fra 1986 til 1993.

Trommeslagerens nok mest kendte ægteskab var med endnu en Playboy-model, den storbarmede Pamela Anderson. Det var kærlighed ved første blik, for parret blev nemlig gift, kun fire dage efter de havde mødt hinanden. Ægteskabet holdt i tre år og berigede Lee og Anderson med to sønner, Brandon og Dylan.

Trods skilsmissen datede parret on and off i små ti år, indtil de i 2008 gik endegyldigt fra hinanden.

