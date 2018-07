Rockstjerne skal være 'X Factor'-dommer: Men kun på EN betingelse

Der må siges at være en smule stjernenykker over rockstjernen Robbie Williams, der skal være ny dommer i den britiske version af sangprogrammet 'X Factor'.

Den kendte musiker ville nemlig kun sige ja til jobbet, hvis hans kone Ayda Field også fik lov til at være dommer.

Ayda Field er skuespiller og har ingen erfaring med musik.

Alligevel bærer Robbie Williams navn så meget indflydelse, at hun får lov til at være den fjerde dommer i panelet, der ud over ægteparret består af Simon Cowell og Louis Tomlinson fra One Direction, der selv startede sin karriere i programmet.

Den gamle 'X Factor'-deltager Louis Tomlinson skal også være dommer i den nye sæson. Foto: AP

Men selvom Ayda Field ingen erfaring har med musik, er hun ikke i tvivl om, at hun kommer til at gøre det godt i programmet.

- Jeg er spændt på at være underdog og vise drengene, hvordan det skal gøres, sagde hun ved et pressemøde efter offentliggørelsen.

Hun fortalte til pressemødet, at hun tit konkurrerer med sin kendte ægtemand.

- Uden mig ville Rob være på den. Og det faktum, at vi skal arbejde sammen og mod hinanden er meget spændende. Vi er meget konkurrencemindede. Vi konkurrerer om alting, også når vi læser godnathistorier for børnene, sagde hun.

Ayda Field har selvtilliden i orden - og er ikke bange for at skulle 'kæmpe' mod sin mand i sangkonkurrencen. Foto: AP

Robbie Williams har da også forsvaret sin kones deltagelse over for dem, der ikke mener, at hun hører til i programmet.

- Ayda er min klippe. Hun har passet på mig gennem tykt og tyndt og alle de beslutninger, jeg har taget i min karriere i de sidste 12 år har været ok med min kone, fortalte han og fortsatte ved pressemødet.

- Ayda er en del af den generelle befolkning, og de har som regel fat i den. Ayda ved noget om musik, men ingen har en formel på, hvad der kommer til at gøre nogen til en stjerne.

Robbie Williams er sikker på, at hans kone vil klare det godt i programmet. Foto: Sony

Ved pressemødet afslørede skaberen af programmet, Simon Cowell, at han havde haft Robbie Williams på sin ønskeliste som dommer de sidste 18 år.

Han var derfor lykkelig over, at det nu var lykkedes - også selvom Robbies kone skal være med i panelet.

I det danske 'X Factor' mangler der stadig at blive afsløret et par dommere. Indtil videre er det kun Thomas Blachman, der er afsløret som dommer, og Sofie Linde fortsætter som vært.