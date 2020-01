Rod Stewart anklaget for vold ved børnefest

Det kunne angiveligt få musikeren Sir Rod Stewart helt op i det røde felt, da han ikke blev lukket ind til en smart fest på Palm Beach Hotel nytårsaften.

Ifølge politidokumenter som Daily Mail er i besiddelse af, er stjernen blevet anklaget for simpel vold efter en episode, der fandt sted ved 'The Breakers' i Palm Beach Florida.

Både 74-årige Rod Stewart og sønnen Sean Stewart er nævnt i rapporten fra hændelsen.

Sikkerhedsvagten på hotellet Jessie Dixon fortalte politiet, at han arbejdede ved en privatfest i børneområdet af hotellet den aften, da gruppen af mennesker kom hen mod der, hvor man tjekkede ind.

De prøvede angiveligt at komme ind, selvom der kun var adgang for folk, der havde fået en speciel tilladelse, lyder det i rapporten.

'Gruppen begyndte at blive højlydte og skabe sig. De nægtede at gå, da sikkerhedsvagten bad dem om det', har politiet angivet.

Sikkerhedsvagten har fortalt, at Sean Stewart kom imod ham og stod lige op i hans ansigt. Da Jessie Dixon tog en hånd på hans bryst for at skubbe ham væk, begyndte Sean at skubbe Dixon tilbage.

På det tidspunkt skulle Rod Stewart ifølge sikkerhedsvagten være gået mod ham og slået ham i brystet - noget som overvågning fra stedet ifølge politiet bekræfter.

Ville have børnene med

Politiet skriver i rapporten, at de i et interview med Rod Stewart kom frem til, at gruppen prøvede at få deres børn med til arrangementet, der foregik på hotellet.

Da børnene så ikke fik tilladelse til at komme ind, mener Rod Stewart at sikkerhedsvagten agerer provokerende over for ham og resten af gruppen. Derfor blev han irriteret, står der.

Rod Stewart skulle ifølge politiet have undskyldt for sin opførsel efterfølgende.

Alligevel fortæller politiet, at Jessie Dixon ønsker at fortsætte en sag omkring episoden med ham og stjernen.