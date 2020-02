Rod Stewart tiltalt for vold: Nazi-hilsen og knytnæveslag

En video viser angiveligt, at den 75-årige britiske rocksanger Rod Stewart gør grin med en sikkerhedsvagt med en nazi-hilsen, før han sender et knytnæveslag mod ham

Da Rod Stewart nytårsaften iklædt en guld-lameret jakke ankom til det fashionable hotel 'The Breakers Palm Beach' i staten Florida sammen med en stor gruppe, heriblandt sin kone Penny og sin voksne søn Sean, gik det helt galt.

Rod Stewart og gruppen havde planlagt at deres mindre børn skulle deltage i en børnefest på hotellet, heriblandt Rod Stewarts to sønner, 14-årige Alastair og 8-årige Aiden. Men de blev standset ved et billet-tjek, fordi der kun var adgang for inviterede.

Herefter udvikler sagen sig til en voldelig konfrontation mellem sikkerhedsvagten Jessie Dixon samt Rod Stewart og hans 38-årige søn Sean.

Både Rod Stewart og hans søn Sean blev i januar måned sigtet i sagen. Rod Stewart blev sigtet for at have slået med knytnæve mod sikkerhedsvagten, mens Sean blev sigtet for at have skubbet ham. Dengang forklarede politiet også, at de havde episoden på et overvågningskamera. Både far og søn har nægtet sig skyldige i sagen.

Rod Stewart ses her sammen med sin kone Penny. Foto: Getty Images.

Rod Stewart og sønnen Sean skal møde op ved retten i Florida på tirsdag, hvor de begge nu er tiltalt for vold. En tiltale, der i USA kan give op til et års fængsel.

Flere store medier som CNN og The Guardian har tidligere skrevet om voldssagen.

Men nu har det britiske medie Daily Mail fået fat i en eksklusiv video, der viser, at den at den 75-årige britiske rocksanger Rod Stewart angiveligt gør grin med en sikkerhedsvagt med en nazi-hilsen, før han sender et knytnæveslag mod ham. Videoen kan ses hos Daily Mail her.

På videoen er det utydeligt, om Rod Stewarts knytnæveslag rammer den 33-årige sikkerhedsvagt Jessie Dixon. Han hævder dog selv, at han blev ramt på venstre side af sit bryst.

På videoen kan man også se, at det er Rod Stewarts kone, Penny, der lykkes med at skille parterne og skabe ro over situationen. Ifølge politi-rapporten fra den pågældende aften fremgår det, at Rod Stewart undskyldte for sin opførsel, før han forlod hotel-området.

Den 33-årige sikkerhedsvagt har ifølge medierne også planer om at lave et civilt søgsmål mod Rod Stewart.