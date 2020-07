Rørende besked midt i mareridt: - Jeg vil altid elske dig

'Glee'-skuespillerinden Naya Rivera forsvandt onsdag under en sejltur på søen Lake Piru i Californien, hvor hun sejlede ud med sin fireårige søn.

Sønnen blev efterfølgende fundet alene på båden, men den 33-årige skuespillerinde har ingen set siden.

Politiet har efterfølgende gjort det klart, at de forventer, at hun er druknet i søen, hvor der har været en række drukneulykker gennem årene.

Her er de sidste billeder af 'Glee'-stjernen

Folk verden over har siden onsdag krydset fingre for et mirakel, der kan gøre, at Naya Rivera bliver fundet i live.

Det samme gør 34-årige Tahj Mowry, der især er kendt for hovedrollen som TJ Henderson i Disney Channel-serien 'Smart Guy' og for rollen som Teddy i 'Full House'.

34-årige Tahj Mowry holder fast i håbet om, at ekskæresten bliver fundet i live. Foto: John Salangsang/Shutterstock

Det sker i et rørende Instagram-opslag, hvor han fortæller, at de to barnestjerner tidligere har været kærester ad flere omgange.

'Min søde Naya - det vil være en underdrivelse at sige, at jeg er knust. Det er et mareridt. Det bliver hårdere hver dag. Men jeg holder fast i håbet om, at du bliver fundet,' indleder han Instagram-opslaget.

Se også: Nedslående nyt

'Vi voksede op sammen. Vi blev voksne sammen. Vi oplevede så mange første ting sammen. Du var min første oplevelse i alt; kærlighed, intimitet, hjertesorger. Vi knuste hinandens hjerter og reparerede dem igen ... mere end én gang. Jeg vil aldrig ikke tænke på dig,' skriver han og fortsætter:

'Ingen kvinde har kunnet måle sig med det, som du gav mig, og som du fik mig til at føle. Jeg har aldrig kunnet lide at indrømme det, men jeg stoppede aldrig med at elske dig. En del af mig har altid ønsket, at der ville komme en dag, hvor gud førte os sammen igen, så vi kunne være det, som vi drømte om at blive'.

Tahj Mowry med sine søstre, Tia og Tamera, i 1997. Foto: Barry King/Getty Images

Han fortsætter opslaget med at fortælle, at han sender mange tanker til hele Rivera-familien og fortæller, at han altid vil være der for Naya Riveras yngre søskende, Mychal og Nickayla, som han også altid selv har set som sine egne yngre søskende.

'Naya, jeg savner dig enormt meget. Jeg ville ønske, at jeg fik muligheden for at fortælle dig det én gang mere - og jeg tror på, at jeg får mulighed for det.'

'Jeg ved, at du inderst inde altid har vist, hvordan jeg følte. Jeg ser frem til den dag, hvor jeg kan se dit smukke ansigt igen og fortælle dig alt det, jeg gerne ville sige, men ikke fik mulighed for. Jeg elsker dig. Det har jeg altid gjort, og det vil jeg altid gøre,' slutter han opslaget.

Naya Rivera begyndte karrieren som skuespiller i en alder af fire år, da hun fik rollen i serien 'The Royal Family'. Siden fulgte en række større og mindre roller i forskellige serien, indtil hun i 2009 fik en stor rolle i successerien 'Glee'.

Hun havde derudover også to mindre, forskellige roller i 'Smart Guy', hvor Tahj Mowry spillede hovedrollen.

Stjernerne fra 'Glee' har været ramt af en lang række tragedier. Her kan du læse mere om den såkaldte 'Glee'-forbandelse. (+)